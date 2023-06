Fachkundiger Neuzugang mit 30-jähriger Expertise – Erneuerbarer-Wasserstoff-Pionier Hy2gen begrüßt Olaf Schöppenthau als Head of Center of Competence Operations

Hy2gen, ein weltweiter Entwickler von Anlagen für erneuerbaren Wasserstoff und Wasserstoffderivate, kann seit dem 1. April dieses Jahres auf einen kompetenten Neuzugang zählen: Olaf Schöppenthau bekleidet mittlerweile die Position des Head of Center of Competence Operations. Schöppenthau, der mehr als 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen im Betrieb und Management komplexer industrieller Prozesse mitbringt, wird Hy2gen tatkräftig dabei unterstützen, Marktführer in der Produktion von Renewable fuels of non-biological origin (RFNBOs) zu werden.

Nach seinem Studium der Verfahrenstechnik an der Fachhochschule Mannheim war Schöppenthau von 1994 bis 2014 beim Energiedienstleister Technische Werke Ludwigshafen AG beschäftigt. In diesen zwanzig Jahren bekleidete er viele unterschiedliche Positionen, wobei er zuletzt die Aufgaben des stellvertretenden Leiters der Abteilung Erzeugung und die Leitung des Sachgebiets Infrastruktur und Planung übernahm. Im Anschluss wechselte Schöppenthau zur Energiedienstleistungen Rhein Neckar GmbH, wo er bis zuletzt als technischer Direktor und Betriebsleiter am Standort Mannheim und im Auftrag der Fa. Roche Diagnostic GmbH tätig war. Unter anderem lagen seine Schwerpunkte in der Einführung und Aktualisierung der Qualitätsmanagementsysteme DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 50001 und der Gewährleistung der Arbeitssicherheit.

Wichtige Bereicherung zum Erlangen der Marktführerschaft in der Wasserstoffwirtschaft

„Wir freuen uns sehr, mit Olaf unser Experten-Team weiter verstärken zu können. Seine über 30-jährige Erfahrung in der Energieindustrie verschafft uns die Möglichkeit, auf einen beeindruckenden Erfahrungsschatz zurückzugreifen und diesen effektiv für die Planung unserer Projekte berücksichtigen zu können. Dies wird unser Unternehmen dem Ziel, ein unabhängiger Marktführer in der Produktion von RFNBOs zu werden, ein großes Stück näherbringen“, sagt Cyril Dufau-Sansot, CEO von Hy2gen.

„Erneuerbarer Wasserstoff und dessen Derivate sind ein elementarer Baustein für die Energiewende. Hy2gen ist ein Unternehmen, das seit Jahren an der Spitze der Wasserstoffwirtschaft steht. Es freut mich, meine Expertise gleichzeitig in einem progressiven Unternehmen und für eine nachhaltig hochrelevante Thematik einbringen zu können“, so Olaf Schöppenthau.

(Hy2gen)