Hy2gen plant mit neuem Partner Plug Power den Bau einer Anlage für die Herstellung von erneuerbarem Ammoniak in Finnland

Hy2gen, der führende unabhängige Entwickler von Anlagen zur Produktion von RFNBOs (Renewable Fuels of Non-Biological Origin), plant den Bau einer 800-MW-Anlage zur Produktion von erneuerbarem Ammoniak in der Nähe der Stadt Kokkola in Finnland. Dies folgt auf die Bekanntgabe von Plug Power Inc., die erforderliche Produktion von erneuerbarem Wasserstoff an einem benachbarten Standort aufzubauen. Hy2gen wird mit Plug Power zusammenarbeiten, um den Standort und die Infrastruktur gemeinsam zu erschließen.

Der Hafen von Kokkola ist ein idealer Standort für dieses Projekt, da er bestens für den Umschlag und den Transport großer Mengen von Ammoniak geeignet ist. 760.000 Tonnen erneuerbares Ammoniak werden pro Jahr werden neun Kilometer vom Hafen entfernt produziert. Dabei wird der von Plug Power hergestellte erneuerbare Wasserstoff verwendet, der mit 800 MW Strom auf einem benachbarten Gelände erzeugt wird. Die Produktion von erneuerbarem Ammoniak wird im Vergleich zur Herstellung durch fossile Brennstoffe bis zu 1.220.000 Tonnen CO2 pro Jahr im Herstellungsprozess einsparen, und zwar zusätzlich zu den Emissionen, die durch den Einsatz von erneuerbarem Ammoniak anstelle von konventionellen Brennstoffen eingespart werden.

Das erforderliche Land (55 Hektar für die Ammoniakanlage) ist nun bei der finnischen Stadt Kokkola reserviert worden. Das erneuerbare Ammoniak wird über die Transportwege am Kokkola-Hafen exportiert und von den Partnern von Hy2gen vertrieben. Der Standort in Kokkola ist einer von mehreren leistungsstarken Standorten, die Hy2gen derzeit im nordischen Raum entwickelt.

„Der Markt für synthetische Kraftstoffe entwickelt sich schnell, insbesondere entlang der großen Seewege und in den europäischen Kernmärkten. Hy2gen arbeitet hart daran, diese Entwicklung hin zu erneuerbaren Kraftstoffen und Energieträgern durch unsere bestehende Präsenz und verschiedene Projekte in der Region zu unterstützen. Hy2gen hat als Partner im Iverson-eFuels-Projekt für die großflächige Produktion von erneuerbarem Ammoniak als Schiffstreibstoff bereits ein wichtiges Standbein in den nordischen Regionen aufgebaut.

Wir beglückwünschen Plug zu großem Engagement und hohen Investitionen in den nordischen Märkten. Unsere Partnerschaft mit Plug Power wird die notwendige Produktion von erneuerbaren Kraftstoffen in der Region ankurbeln, wo reichlich erneuerbare Energie, die Menschen und das unermüdliche Engagement des Landes solche Projekte zur Dekarbonisierung der Industrie und des Transportwesens unterstützen“, sagt Cyril Dufau-Sansot, Mitbegründer und CEO der Hy2gen AG.

(Hy2gen)