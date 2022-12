Photonik-Industrie mit exponentiellem Wachstum

Die Photonik– die Wissenschaft von der Erzeugung, Übertragung und Erkennung von Licht– ist eine der am schnellsten wachsenden Technologiezweige. Mit ihrem exponentiellen Wachstum konkurriert sie bereits mit der Halbleiterindustrie. Das ist nicht sonderlich verwunderlich, sagt Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale Sales Germany Austria and Luxembourg bei Legal & General Investment Management.

Denn die Photonik-Technologie wird in diversen Systemen, Verfahren, Anwendungen und Produkt-Komponenten unseres Alltags wie in Laptops, Smartphones, Kameras etc. genutzt. Sogar die Auslesung der PCR-Tests zur Diagnose von Corona geschieht über Photonik-Geräte.

Energieeffizienz über Branchen hinweg

“Licht ist schnell, präzise und sauber – drei einzigartige Eigenschaften, die die Photonik zur Schlüsseltechnologie der Zukunft macht. Sie ermöglicht über alle Branchen hinweg effektiver, produktiver und wesentlich energieeffizienter zu werden.

Die Photonik sorgt vor allem bei optischen Komponenten und Systemen in der Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation, der Medizintechnik, der modernen Sensorik, der Bildgebung und der Verbrauchersicherheit für enorme Innovationen.

Auch die Art und Weise, wie Waren hergestellt werden, befindet sich durch die Photonik im Umbruch. Die Technologie ermöglicht durch präzise Produktspezifikationen für Komponenten einen exakten “Zwilling” im Design 1:1 herzustellen.

Dies führt zu höherer Effizienz und Produktions-Output, höherer Fertigungsqualität, weniger Materialabfall und schlussendlich zu höheren Erträgen. Die Technologie wird genauso von photonischen Kameras, photonischen Sensoren und optischen Abbildungssystemen genutzt, die über optische Hochgeschwindigkeits- und 5G-Netzwerke Informationen in Echtzeit austauschen.

Höhere Erfolgsquote

Die Erfolgsquote bei der Gründung neuer Unternehmen, die auf der Photonik-Technologie basieren, ist höher als in den meisten anderen Branchen, und das Wachstum ist viel schneller als bei anderen Technologien. Zwischen 2014 und 2019 wuchs der weltweite Markt für nicht-photonische Mikroelektronik von 336 Milliarden Euro auf 412 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu ist die weltweite Photonik-Industrie in den letzten 15 Jahren exponentiell gewachsen.

Der weltweite Photonik-Markt hatte 2019 einen Wert von 733 Milliarden Euro und wird bis 2025 voraussichtlich 1 Billion Euro erreichen (Quelle: European Photonics Industry Consortium, EPIC). Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beläuft sich im Zeitraum 2020 bis 2025 auf 13,5 Prozent.

Potentielle Investmentchancen

Eine solche Technologie benötigt Kapital und kann damit potenzielle Investmentchancen für Anleger bieten. Allerdings ist es nicht unbedingt einfach, die richtigen Unternehmen zu identifizieren. Viele der Anbieter von Photonik-Technologien sind junge und dynamische Unternehmen auf Wachstumskurs.

Der Markt verändert sich schnell. Wer heute vergleichsweise klein und unbedeutend ist, kann morgen zu den Gewinnern gehören – oder auch nicht. Einen Ausweg aus der schwierigen Bewertung von Einzeltiteln kann ein ETF bieten, der einerseits auf das Thema fokussiert, andererseits innerhalb seines Themenschwerpunkts so breit aufgestellt ist, dass er eine Chance bietet, die Gewinner von morgen heute schon mit abzudecken.“

(LGIM / Manuela Blisse / surpress)