Andermatt Winter Opening

Im Skigebiet Andermatt+Sedrun+Disentis gibt es diesen Winter wieder viel zu erleben – und das nicht nur auf den 180 Pistenkilometern. Freeriding, SkiCross, Schlitteln und vieles mehr erwartet Gäste in Andermatt in der Wintersaison 2022/2023. Erwachsene zahlen in der Hauptsaison für die Tageskarte CHF 89 und Kinder CHF 45, inklusive der Matterhorn Gotthard Bahn zwischen Andermatt, Sedrun und Disentis.

Andermatt+Sedrun+Disentis – Drei Orte, eine Skidestination

Im Skigebiet Andermatt+Sedrun+Disentis erwarten Sportbegeisterte 180 Pistenkilometer, 33 Liftanlagen und Berge bis zu 3.000 Meter Höhe. Das größte Skigebiet im Herzen der Schweiz bietet unbegrenzten Schneespaß und attraktive Pisten für jedes Niveau – die längste Abfahrt garantiert sechs Kilometer Fahrspaß. Zwischen Andermatt und Disentis finden sich dabei hauptsächlich rote und blaue Pisten. Für den ambitionierten Skitag empfiehlt sich also, die ganze Strecke auf Ski oder dem Snowboard zurückzulegen. Überall im Gebiet locken die breiten Pisten zu einigen rasanten Abfahrten, danach lässt sich entspannt auf einer der großen Restaurant-Terrassen Sonne tanken – immer mit dem imposanten Bergpanorama vor Augen. Ein echtes Ski Alpin Traum-Reiseziel.

ber nicht nur klassischer Slalom und rasante Abfahrten sind in Andermatt möglich. Der Snowpark am Gemsstock mit einem Mini SkiCross lässt die Herzen der Freestylerinnen und Freestyler höherschlagen. Ein Team von Snowshapern garantiert hier immer coole Aerials, zudem hat es diverse Kicker, Boxen und Tubes. Gleich nebenan ist eine Mini Cross-Piste mit vier Steilwandkurven. In diesem Gelände gilt es, die Sprünge zuerst langsam anzugehen und den Lauf gut zu planen. Wer sich nicht selbst in den Geschicklichkeitsparcours traut, kann am Rand der Piste den Sprüngen und Tricks zuschauen.

Für den Extrakick – Schwarze Pisten und Freeriding

Der Gemsstock ist nichts für schwache Nerven – wer den Adrenalinkick sucht, ist hier richtig! Die schwarze Piste namens Russi-Run – benannt nach dem Andermatter Olympiasieger Bernhard Russi – die von der Bergstation auf fast 3.000 Meter bis zur Mittelstation Gurschenalp führt ist nur was für echte Profis. Die Höhendifferenz beträgt 950 Meter und der Run ist 4,3 Kilometer lang mit einem Gefälle von bis zu 65 Prozent.

Andermatt ist zudem ein echtes Eldorado für Freerider. Es ist eine Mischung aus grenzenloser Freiheit, Nervenkitzel und Lebenslust: eine Line in den frischen Pulverschnee zu ziehen. Deep Powder, steile Rinnen, First Lines – die Gotthardregion ist eines der besten Off-Piste-Gebiete der Welt. Abfahrten über 1.500 Höhenmeter, anspruchsvolle Rinnen und Couloirs in allen Facetten warten auf Freeriderinnen und Freerider.

Der Gemsstock ist weltbekannt für seine Abfahrten «Felsental», «Giraffe», «Guspis» oder «Geissberg». Sie bieten verschiedenste Routen durch den Powder: von zehn Kilometer langen Abfahrten bis zum felsdurchsetzten Gelände. Wer aber nach einem echten Geheimtipp sucht, der wird bei den Powder-Tälern bei Disentis fündig. Hier bieten sich unzählige Möglichkeiten zum Powdern in idyllischen, einsamen Landschaften. Egal, ob man ein Neuling ist beim Cruisen neben den präparierten Pisten oder schon einige Ansprüche an ein Freeride-Gebiet hat, in Andermatt, Sedrun und Disentis findet sich immer eine passende Abfahrt.

Unzählige Möglichkeiten: Aktivitäten abseits von Piste und Loipe

Neben Ski Alpin, Langlauf und Freeriding hat Andermatt noch unzählige andere Aktivitäten und Abenteuer zu bieten. Wer tief verschneite Wälder, knirschenden Schnee und absolute Ruhe mag, der ist beim Schneeschuhlaufen im Nu weitab von Skiliften und Pisten. Vier ausgeschilderte und einfach zu erreichende Routen – insgesamt 11,5 Kilometer Weg – bieten aktive Erholung in der hochalpinen Landschaft.

Eine willkommene Abwechslung bietet auch das Schlittschuhfahren – entweder auf dem Eisfeld in Andermatt in der Nähe des Radisson Blu Hotels Reussen oder auf dem Natureisfeld Sedrun. Am Abend ist das Natureisfeld beleuchtet, während flotte Musik für Unterhaltung sorgt. Wer abends lieber im Warmen ist, kann in eines der vielen Gastrohighlights in Andermatt einziehen. In ausgezeichneten Gourmet-Lokalen, typisch schweizerischen Gasthäusern, Bergbeizen, Familienrestaurants und trendigen Bars können Gäste feine Drinks, gute Küche und herzliche Gastfreundschaft genießen.

Infos: www.andermatt.ch/

w&v/ uwelehmann/ surpress