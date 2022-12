Stimmung gegenüber Bitcoin verbessert sich

Digitale Anlageprodukte verzeichneten geringfügige Abflüsse in Höhe von insgesamt 7,5 Mio. USD, obwohl diese Zahl irreführend ist, da der Großteil der Abflüsse aus Short-Anlageprodukten stammte. Long-only-Anlagen verzeichneten geringfügige Zuflüsse in Höhe von 3,3 Mio. USD, wobei die Stimmung in dieser Anlageklasse gemischt blieb.

Das Volumen der Anlageprodukte belief sich in der vergangenen Woche auf lediglich 753 Mio. USD, gegenüber durchschnittlich zwei Mrd. USD pro Woche in diesem Jahr, was auf eine geringe Anlegeraktivität schließen lässt.

Positive Preisentwicklung

Die Stimmung gegenüber Bitcoin verbesserte sich in der vergangenen Woche mit Zuflüssen in Höhe von 11 Mio. USD, während gleichzeitig Abflüsse aus Short-Bitcoin-Produkten in Höhe von 11 Mio. USD zu verzeichnen waren.

Die jüngste positive Preisentwicklung und die Abflüsse bei Short-Bitcoin führten dazu, dass das gesamte verwaltete Vermögen (AuM) von seinem Allzeithoch Ende November von 188 Mio. USD auf 161 Mio. USD in der vergangenen Woche fiel.

Regionale Konzentrationen

Regional konzentrierten sich die Zuflüsse auf Kanada und Deutschland mit insgesamt 12 Mio. USD bzw. 3,2 Mio. USD. Die USA verzeichneten die meisten Abflüsse in Höhe von insgesamt 15 Mio. USD, wovon 75 Prozent Abflüsse aus Short-Investmentprodukten waren.

Ethereum leidet weiterhin unter einer leicht negativen Stimmung und verzeichnete in der dritten Woche in Folge Abflüsse in Höhe von vier Mio. USD. Wir glauben, dass die mangelnde Klarheit über den Zeitpunkt der Freigabe des Staking dafür verantwortlich ist.

Litecoin und Polkadot verzeichneten Abflüsse in Höhe von 0,9 Mio. USD und 0,4 Mio. USD, während Solana und Polygon Zuflüsse in Höhe von 0,2 Mio. USD bzw. 0,3 Mio. USD verzeichneten.

(Digital Asset Fund Flows / Manuela Blisse / surpress)