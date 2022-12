 Gewinnspiel: Pio Cesare – Barolo Pio Ornato 2018

Das Weingut Pio Cesare hat nie aufgehört, mit der handwerklichen Herstellung seiner Weine und insbesondere der Paradeweine der Familie, Barolo Pio und Barbaresco Pio. Es hält an seinen Traditionen fest und erzeugt eine Weinkollektion, die den ganzen Reichtum der Langhe zum Ausdruck bringt und die klaren Vorstellungen der Familie von der Produktionsphilosophie.

„Wir besitzen rund 75 Hektar Weinberge in hoch angesehenen Lagen der Langhe und unser Ziel ist es, sie in ihrer Einzigartigkeit zu respektieren und in ihrer Gesamtheit darzustellen, indem wir die Merkmale jedes einzelnen Gebiets miteinander verschmelzen. So haben wir die Möglichkeit, wirklich „komplette” Weine zu produzieren, die absolut originalgetreu und repräsentativ für den Stil der gesamten Appellation Barolo sind. So war schon immer unsere Signatur“, bestätigt Cesare.

Der Jahrgang 2018 mit seinen vier Bilderbuchjahreszeiten bereichert die Weingeschichte von Pio Cesare um ein wichtiges Kapitel. „Der 2018er brachte Trauben von großer Qualität in den Keller: einer der Jahrgänge, die dem Konzept der Tradition und Klassik des Barolo in den letzten Jahrzehnten am nächsten kamen“, erklärt die junge Winzerin Federica Boffa Pio, die seit 2021 an der Spitze des Familienunternehmens steht, „und genau das sind die beiden Schlüsselworte des Pio-Cesare-Stils“.

2018 war geprägt von einem kalten und schneereichen Winter, der die Wasserreserven des Bodens wieder auffüllte, guten Frühjahrsniederschlägen und einem stabilen Sommer ohne Hitzeextreme. Ein sonniger Herbst mit nächtlichen Temperaturschwankungen ging einher mit der langsamen Reifung der Trauben bis zum Optimum und bis zur Lese der letzten Traube … „Mehr kann man von der Natur wirklich nicht verlangen“, erzählt Federica lächelnd.

„Wir sind stolz auf diesen Jahrgang und auf dieses großartige Mosaik, das für Pio Cesare so wichtig ist“, schließt Federica, „die Struktur, die aromatische Komplexität, die ausgeprägte Säure, die von präzisen und samtigen Tanninen ausbalanciert wird, entsprechen unserer Vorstellung von Barolo“.

