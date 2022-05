Zuflüsse in Bitcoin nach Preisschwäche – Rekordvermögen für Short Bitcoin

Digitale Anlageprodukte verzeichneten in der vergangenen Woche überraschenderweise Zuflüsse in Höhe von insgesamt 40 Mio. USD. Das liegt unserer Meinung nach daran, dass die Anleger die erhebliche Preisschwäche ausnutzten

Digitale Anlageprodukte verzeichneten in der vergangenen Woche überraschenderweise Zuflüsse in Höhe von insgesamt 40 Mio. USD, wobei wir davon ausgehen, dass die Anleger die erhebliche Preisschwäche nutzten, um ihre Positionen aufzustocken. Bei den nordamerikanischen Anlageprodukten waren die Zuflüsse mit 66 Mio. USD einseitig, während in Europa Abflüsse in Höhe von 26 Mio. USD zu verzeichnen waren.

Interessanterweise haben wir beim Handel mit Anlageprodukten nicht denselben sprunghaften Anstieg erlebt, wie wir ihn in der Vergangenheit bei extremer Preisschwäche beobachten konnten, und es ist noch zu früh, um zu sagen, ob dies das Ende der vierwöchigen negativen Stimmung markiert.

Bitcoin verzeichnete Zuflüsse in Höhe von insgesamt 45 Mio. USD und ist damit der wichtigste digitale Vermögenswert, bei dem die Anleger eine positivere Stimmung zum Ausdruck brachten, wobei das gesamte verwaltete Vermögen (AuM) auf ein ähnliches Niveau wie während der Stimmungstiefs zu Beginn des Jahres fiel.

Die negative Stimmung bei Ethereum hält hingegen weiter an, mit Abflüssen von insgesamt 12,5 Mio. USD in der vergangenen Woche, wodurch sich die Gesamtabflüsse seit Jahresbeginn auf 207 Mio. USD belaufen, was 0,8 Prozent der AuM entspricht.

Solana war der einzige Altcoin, der messbare Zuflüsse verzeichnete, die sich letzte Woche auf 1,9 Mio. USD beliefen.

Short Bitcoin verzeichnete mit insgesamt vier Mio. USD die zweitgrößten wöchentlichen Zuflüsse in der Geschichte. Die AuM haben nun ein Rekordhoch von 45 Mio. USD erreicht, obwohl dies immer noch nur 0,15 Prozent der Long-Bitcoin-Anlageprodukte ausmacht.

(Instinctif Partners)