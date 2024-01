Unsere Anleger schätzen Kontinuität

Mein Geld im Gespräch mit Nils Hübener, CEO der Dr. Peters Group, über Unternehmenswerte und Unternehmertum, die aktuellen Platzierungserfolge im Privatanlegerbereich sowie seine ambitionierten Pläne für den Ausbau des Geschäfts mit institutionellen Investoren

Herr Hübener, vor Dr. Peters waren Sie über viele Jahre in internationalen Großkonzernen tätig. Was hat Sie dazu bewogen, zu einem mittelständisch geprägten Sachwertanbieter zu wechseln und welches Fazit ziehen Sie bislang?

NILS HÜBENER: Zum Einstieg bewegt haben mich vor allem die persönlichen Gespräche mit der Gründertochter und geschäftsführenden Gesellschafterin Kristina Salamon sowie mit Albert Tillmann, dem schon seit vielen Jahren amtierenden COO. Schnell wurde klar, dass uns drei ein ähnliches Mindset und Wertemodell verbindet. Gemeinsam stehen wir für Verlässlichkeit, Langfristigkeit, Engagement und Dynamik. Von dieser Basis aus wollen wir die Dr. Peters Group in die Zukunft führen. Besonders gut gefällt mir der in fast allen Facetten spürbare Unternehmergeist. Wir fordern und fördern Unternehmertum und profitieren dadurch von einer starken zweiten Managementebene, die auch einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Dr. Peters Group hat. Bemerkenswert ist die Loyalität der Führungskräfte und Mitarbeiter mit dem Unternehmen und der Gesellschafterfamilie sowie das Engagement und die Fähigkeit, auch schwierige Situation mit Ausdauer und Besonnenheit zu managen. Damit hebt sich Dr. Peters positiv von vielen Unternehmen in der Finanzbranche ab, die doch eher von Schnelllebigkeit und ständigem Wandel durchzogen ist. Unsere Anleger und Geschäftspartner jedenfalls schätzen die Kontinuität, die uns als inhabergeführtes Unternehmen bis heute ausmacht.

Neben zahlreichen Immobilieninvestments hat die Dr. Peters Group in den vergangenen rund 45 Jahren ebenso zahlreiche Kapitalanlagen aus dem Schifffahrts- und Flugzeugbereich emittiert. Welche Assetklassen werden bei künftigen Emissionen im Fokus stehen?

NILS HÜBENER: Im Geschäft mit Privatanlegern fokussieren wir uns weiter auf die Konzeption von Investmentangeboten mit Gewerbeimmobilien. Vor allem steueroptimierte Fondslösungen und kurzläufige Wertpapiere sind derzeit sehr gefragt. Im Geschäft mit institutionellen Investoren treten wir als Lösungsanbieter auf und konzentrieren uns dabei auf die langjährig etablierte Assetklasse Aviation sowie auf unser neues Geschäftsfeld der erneuerbaren Energien. Perspektivisch streben wir an, auch Immobilienanlagen für institutionelle Investoren zu strukturieren.

Institutionelle Investoren sind ein gutes Stichwort. Sie stehen für den Ausbau dieses Geschäftsbereichs. Welchen Stellenwert sollen institutionelle Investoren bei der Dr. Peters Group erhalten? Verlagern Sie Ihre gesamten Vertriebsaktivitäten auf diese Klientel?

NILS HÜBENER: Das Ziel ist eine Erweiterung unserer Aktivitäten, keine Verlagerung. Unsere Wurzeln liegen im Geschäft mit Privatanlegern. Diese wollen wir weiter stärken. Nachdem wir 2022 rund 27,7 Millionen Euro Eigenkapital einsammeln konnten, waren es allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres schon mehr als 23 Millionen Euro. Mittelfristig streben wir an, uns im Geschäft mit Privatanlegern auf 80 Millionen Euro bis 100 Millionen Euro zu steigern. Eine Größenordnung, die wir ebenso mittelfristig auch im Geschäft mit institutionellen und semi-institutionellen Investoren erzielen wollen.

Was überzeugt Sie davon, dass dieses Ziel erreichbar ist?

NILS HÜBENER: Wir sehen seit geraumer Zeit eine steigende Nachfrage von institutionellen Investoren nach substanzstarken und langfristigen Sachwertanlagen, mit denen sich stabile und vor allem risikoadjustierte Renditen generieren lassen. Für diese Nachfrage haben wir bei Dr. Peters das passende Angebot. Daher sind wir optimistisch, dass unser wachsendes Wurzelwerk im Privatanlegerbereich in naher Zukunft durch neue Äste aus dem Geschäft mit institutionellen Investoren Verstärkung findet und beide Bereiche gemeinsam zu einer starken Baumkrone heranwachsen werden.

Vielen Dank für das Gespräch.