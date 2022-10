Investieren in reine Solarenergie

Ein Partner für alles, was Sonnenenergie ist. Das ist hep. Seit 2008. Wir entwickeln, bauen, betreiben und finanzieren Solarparks. Weltweit. Für eine Energiegewinnung, die mehr kann, als Strom zu liefern. Denn Solarenergie ist nicht nur die kosteneffizienteste Energiequelle, sondern leistet auch einen erheblichen Beitrag zur Energiewende.

Mit klimafreundlichem Strom tragen unsere Solarparks zur langfristigen CO2- Reduktion, einer der drängendsten gesellschaftlichen Herausforderungen, bei. Bei hep sind Nachhaltigkeitsaspekte in die übergreifende Unternehmensstrategie eingebunden. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit weit mehr als die wirtschaftliche Wertschöpfung. Wir wollen unseren Planeten lebenswert erhalten – für uns wie auch für zukünftige Generationen. Daher auch der Slogan: „There is no planet b“.

Die von uns entwickelten Photovoltaik- Großanlagen haben eine Kapazität von rund 1.310 Megawatt Peak. Von unseren Standorten in Deutschland, Japan und den USA betreiben wir selbst 17 Solarprojekte. Unsere aktive Pipeline für zukünftige Vorhaben fasst gut 5.300 Megawatt Peak (Stand 31.12.2021).

Hightech-Know-how verbinden wir mit höchster Kompetenz im Finanzbereich. Das macht uns einzigartig. Mehr als 2.500 Investoren und über 300 Millionen Assets under Management untermauern unseren nachhaltigen Unternehmenserfolg. Für das Geschäftsjahr 2020 attestiert unsere Leistungsbilanz all unseren Investments erneut gute Ergebnisse. Die Summe von Ausschüttungen und Kapitalrückzahlungen belief sich auf insgesamt rund 35 Millionen Euro.

Die HEP Kapitalverwaltung AG konzipiert Investmentfonds mit unterschiedlichen Laufzeiten und Rendite-Risiko-Profilen als BaFin-regulierte KVG.

