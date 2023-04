HANSAINVEST Real Assets entwickelt Büro- und Geschäftshaus in Kölner Altstadt

Am Heumarkt 55 / Ecke Gürzenichstraße in der Kölner Altstadt entsteht ein neues Büro- und Geschäftshaus mit rund 6.000 Quadratmeter Mietfläche. Als Projektentwickler tritt der Eigentümer des 1.453 Quadratmeter großen Grundstücks, HANSAINVEST Real Assets, auf.

Der Spezialist für Immobilien- und Infrastruktur-Investments kürte am 30. März 2023 gemeinsam mit einer Fachjury unter dem Vorsitz von Frau Prof. Bolles-Wilson, in der auch die Politik und die Stadtverwaltung Köln vertreten war, den Siegerentwurf des zugrundeliegenden Werkstattverfahrens mit sechs namhaften Architektenbüros.

Immobilie soll sich harmonisch in historische Umgebung einfügen

Den Zuschlag erhielten Thomas Kröger Architekten. Die Stadt freut sich, dass der Standort mit dem bereits leergezogenen Gebäude in prägnanter Lage am Heumarkt und weit auch von der Deutzer Brücke sichtbar nun eine hochwertige Aufwertung erfährt. Die Rückbaumaßnahmen sollen 2023 beginnen, der Hochbaubeginn ist für 2025 geplant, die Fertigstellung bis 2027.

„Mit dem verdienten Siegerentwurf ist nun ein wichtiger Meilenstein für unser nächstes Großprojekt erreicht. Thomas Kröger Architekten haben unser Leitbild ideal umgesetzt. Unsere Immobilie soll sich harmonisch in seine historische Umgebung einfügen, sie aber zugleich ergänzen und neue Impulse setzen für nachhaltige, gemeinschaftliche und produktive Arbeit, Einkäufe und Freizeit“, sagt Nicholas Brinckmann, Sprecher der Geschäftsführung von HANSAINVEST Real Assets.

Fein gegliederter Baukörper

„Wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen und freuen uns natürlich enorm über den Zuschlag. Es wird im weiteren Planungsprozess spannend sein, in einer solchen zentralen und exponierten Altstadtlage die Vision moderner Aufenthaltsqualität von HANSAINVEST Real Assets konsequent in die Praxis zu überführen“, ergänzt Thomas Kröger von Thomas Kröger Architekten.

Die Pläne sehen einen fein gegliederten Baukörper vor, dessen Obergeschosse eine flexible Büronutzung ermöglichen. Das Erdgeschoss zielt auf einen diversen Mietermix aus Einzelhandel sowie Gastronomie ab. Im Untergeschoss sind Lager- und Technikfläche, Fahrradabstellraum und Tiefgarage geplant. Hinzu kommen Mobilitätsangebote wie E-Bike-Ladestationen.

Dies ist ebenso Teil des nachhaltigen Planungskonzepts wie die extensive Begrünung rund um die Gemeinschaftsdachterrasse mit Dom-Blick und die PV-Anlage. Der Siegerentwurf sieht zudem eine Holzhybridbauweise vor. Auf dieser Grundlage wird eine Zertifizierung der Immobilie nach DGNB-Platin-Standard angestrebt.

Absolut zentrale Lage in Köln

Die Lage am historischen Heumarkt in der Kölner Altstadt besticht durch absolute Zentralität und optimale Verkehrsanbindung in sämtliche Richtungen. Der Kölner Dom ist in zehn Minuten fußläufig erreichbar, die Stadtbahn- und Bushaltestelle Heumarkt in zwei Minuten. In direkter Umgebung stehen zudem weitere vielfältige gastronomische, Freizeit- und Einkaufsangebote der Millionenmetropole zur Verfügung.

„Mit dem zur Umsetzung empfohlenen Entwurf von Thomas Kröger Architekten für die Projektentwicklung von HANSAINVEST Real Assets haben wir das passende Konzept für diesen Standort gefunden.

Es wird in puncto Architektur, Nachhaltigkeit und Nutzungsangebote eine große Bereicherung für Köln, die Anrainer und künftigen Mieter sein und ein wichtiger Beitrag zur Stadtreparatur in der Altstadt“, so Baudezernent Markus Greitemann, Stadt Köln.

