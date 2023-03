Jersey mit kleinem Portemonnaie

Oscar Wilde hat einmal gesagt, Luxus bedeute, mehr zu haben als man brauche. Für den eigenen Urlaub lässt sich daraus schlussfolgern, dass auch hier weniger mitunter mehr bedeuten kann. Das gilt auch für Jersey.

Konkret: Es muss nicht immer das Fünf-Sterne-Hotel sein, das maßgeblich für den Erholungswert steht. Vielleicht verstellt eine allzu noble Unterbringung gar den Blick auf das Wesentliche: die Destination, ihre Kultur, ihre Menschen.

Auf jeden Fall geht es in Sachen Unterbringung auch ein paar Nummern kleiner, ohne dass man gleich darben müsste. Da macht Jersey keine Ausnahme. Daher können auch Gäste mit engerem Ferienbudget auf der größten der Kanalinseln eine erlebnisreiche und erholsame Auszeit genießen.

Wer lieber die Sterne am Himmel zählt als die seiner Unterkunft, findet hier eine Reihe attraktiver Alternativen. Kleine Pensionen in Strandnähe, kuschelige Boutique Hotels oder großzügige Campingplätze. Selbst in historischen Gemäuern lässt es sich vortrefflich übernachten.

Besonders nahe kommt man den Insulanern und ihrer sprichwörtlichen Gastfreundschaft bei der Unterbringung in einem der vielen kuscheligen Guesthouses. Man findet sie über die gesamte Insel verstreut, an Standorten wie der sonnigen St. Brelade’s Bay, innerhalb der zauberhaften Orte an der wilden Westküste oder entlang der pittoresken Bouley Bay im Norden.

Neben dem bekannten B&B (Bed and Breakfast) gibt es auch eine große Zahl an Selbstversorger-Appartements. Hier spart man neben dem höheren Hotelpreis auch die Restaurantbesuche, was ob der hervorragenden Inselküche nicht für die gesamte Urlaubszeit empfohlen werden kann.

Zelten ist eine weitere Alternative, sein Haupt kostengünstig zu betten (https://bit.ly/42MSugr). Ob erfahrener Draußen-Schläfer mit kompletter Ausrüstung oder Gelegenheitscamper mit Bedarf an einer kompletten Ausrüstung: Wer auf Jersey unterm Sternenzelt träumen möchte, wird auf jeden Fall fündig. Das gilt auch fürs Glamping (Glamourous Camping), jener komfortablen Spielart der Outdoor-Übernachtung, für die man von echten Campern als Warmduscher getadelt wird.

Anyway, ob Guesthouse, Appartement oder Zelt: Auf jeden Fall verbleibt mehr vom Urlaubsbudget im Portemonnaie, was die Möglichkeiten vergrößert, die Insel noch intensiver kennenzulernen.

Infos: www.jersey.com

uwelehmann/ surpress