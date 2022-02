Köln: drei Hotels mit Geschichte

Alle drei liefern die Geschichten zu Koncept Hotels in Köln. Eine der Besonderheiten der jungen Hotelgruppe ist der Fokus jedes Hotels auf ein für den Standort typisches Thema. Gäste erleben die Stadt und das Hotel aus der Perspektive einer einzigartigen Erzählung. Wie groß deren Bandbreite ist, zeigt die Domstadt. Dort sind gleich drei Koncept Hotels angesiedelt, deren Namen geheimnisvoll und vielversprechend zugleich klingen: „Zum kostbaren Blut“, „International“ und „Josefine“.

Von Nonnen und Paten

Das Hotel „Zum kostbaren Blut“ war in den 1660er Jahren das Nonnenheim eines katholischen Ordens, der sich um Kinder in Afrika und um Menschen in Not im Kölner Milieu kümmerte. Nicht nur der besondere Name ist eine Hommage an die engagierten Frauen. Hotelgäste begegnen im Gebäude historischen Marienstatuen und Zimmernamen, die an das engagierte Wirken der Schwestern erinnern. Einen völlig anderen thematischen Ansatz verfolgt das Koncept Hotel International in der ehemaligen Ausländerbehörde. Hier präsentieren sieben echte Kölner – Paten genannt – mit internationalen Wurzeln ihre persönlichen Lieblingsorte entlang der gesamten Guest-Journey. Dafür werfen sie ihren ganz eigenen Blick auf Köln und verraten ihre Geheimtipps für Locations, die so in keinem Stadtführer stehen.

Hommage an starke Frauen

„Female Empowerment“ ist Thema im Koncept Hotel Josefine. Der Name erinnert an Josefine Clouth – die Frau von Franz Clouth, im 19. Jahrhundert Gründer der Clouth Gummiwerke, auf deren Areal sich das neue Hotel befindet. Josefine übernahm als couragierte Geschäftsfrau den Betrieb und ist für ihr Engagement für ihre Mitarbeitenden bekannt. Ihre Leistungen – und auch die vieler weiterer Frauen – werden im Koncept Hotel Josefine gewürdigt und in Form von künstlerischen Portraits, Streetart sowie multimedialen Installationen präsentiert.

Köln auf neuen Wegen erleben

Alle drei Koncept Hotels bieten Gästen die Möglichkeit, mehr von Köln zu sehen und zu erleben als Kölsch, Karneval und Dom. Entlang von Themen wie Menschlichkeit, Frauenpower und Multikulti bewegen sich die Gäste auf neuen Wegen durch die Stadt am Rhein.

Infos: konzepthotels.com

uwelehmann/ surpress