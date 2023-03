New York – Harry Macklowe eröffnet Art-Déco-Wolkenkratzer

Der historische Wolkenkratzer One Wall Street, mitten im Financial District, zeigt weitere Einblicke seiner gelungenen Metamorphose durch Macklowe Properties vom Bankgebäude zum Luxusdomizil in eine Wohngegend von Weltrang. Zu den Highlights zählt der Sky Pool und die Rooftop-Terrasse mit besten Aussichten auf die Skyline von Downtown Manhattan, den Hudson River und die Freiheitsstatue. Die Preise für die verfügbaren Wohnungen reichen von 1,13 Millionen bis 12,750 Millionen Dollar, das Penthouse nicht mitgerechnet.

Über 550 New Yorker Luxusappartements bezugsfertig

Es handelt sich um eine der größten Umwandlungen in der Geschichte von New York City. Das 1,25 Mio. Quadratmeter große Wahrzeichen mit 1 Mio. Quadratmetern Wohnfläche und 250.000 Quadratmetern kommerzieller Einrichtungen und Interieurs feiert diesen bedeutenden Meilenstein mit der vollständigen Enthüllung des Gebäudes und dem sofortigen Einzug und Abschluss der Bewohner.

One Wall Street bietet 566 Wohnungen, viele davon mit hohen Decken und einem atemberaubenden, unvergleichlichen Blick auf das Stadtbild von Manhattan, den New Yorker Hafen und die Wahrzeichen von New York City wie die Freiheitsstatue, die Trinity Church und die New York Stock Exchange. Es ist das erste echte Luxus-Wohngebäude im Financial District mit Vollzeit-Personal an der Tür, Portier, Resident Manager und einem erstklassigen Concierge-Service.

Das Art-Déco-Meisterwerk, das 1931 von Ralph Walker, dem „Architekten des Jahrhunderts“ der New York Times, entworfen und von Macklowe Properties in einer bemerkenswert komplexen und aufwändigen Restaurierung entwickelt wurde, umfasst 566 Wohnungen, die durch 100.000 Quadratmeter Ausstattung und einen in New York City bisher nicht verfügbaren Wohnstil ergänzt werden, der den zeitlosen Stammbaum dieses ikonischen Wahrzeichens widerspiegelt.

Harry Macklowes Vision von luxuriösem Wohnen in Downtown Manhattan

„Im Herzen des berühmten Finanzdistrikts hat One Wall Street, eines der bedeutendsten Gebäude von New York City, sowohl in Bezug auf seine Geschichte als auch auf seine schiere Größe, einen neuen Standard für die Umwandlung von Wohngebäuden gesetzt und stellt einen weiteren historischen Erfolg dar. Die Fertigstellung von One Wall Street verkörpert unsere Vision von luxuriösem Wohnen in Downtown Manhattan und steht für alles, was die Vergangenheit und die Zukunft New Yorks ausmacht: Architektur und Design, Komplexität und Komplexität, Einfallsreichtum und Zusammenarbeit“, so Harry Macklowe, Entwickler von One Wall Street.

„Das Ziel war es, leere Räume in durchdachte, neu gestaltete Wohnungen zu verwandeln, die dem Test der Zeit standhalten und auch den zukünftigen Anforderungen des modernen Lebens gerecht werden. Wir sind stolz darauf, das fertige Gebäude, in das man sofort einziehen kann, zum ersten Mal vollständig zu präsentieren“, fügte er hinzu.

Sky Pool mit Blick auf New Yorks Hafen

Der One Club umfasst die gesamte 38. und 39. Etage sowie einen großen Teil der sechsten Etage von One Wall Street und bietet auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern Annehmlichkeiten für die Bewohner und ihre Gäste, die von den besten Clubs in London und New York inspiriert sind. Zu den Highlights gehört der mehr als 20 Meter lange, glasüberdachten Sky Pool mit einer umlaufenden Terrasse und dem privaten Restaurant, Bar und Speisesaal. Vom Sky Pool, der von MdeAS Architekten entworfen wurde, können die Bewohner einen einen Panoramablick auf die Skyline von Downtown Manhattan und den Hudson River.

Der Speisesaal im The One Club, inspiriert von den Annehmlichkeiten und dem Service eines Resorthotels, bietet ein saisonales Gourmetmenü, eine Espresso-Bar und handwerklich hergestellte Cocktails exklusiv für die Bewohner und Gäste des Restaurants, entworfen von Deborah Berke Partners, die kürzlich in die AD100 2023 Hall of Fame aufgenommen wurde, sowie auf einer angrenzenden 4.500-Quadratmeter-Terrasse mit Blick auf die Freiheitsstatue.

Life Time Fitnessclub und Whole Foods Bio-Supermarkt

Die vor kurzem eröffneten Einzelhandelsflächen von One Wall Street im Untergeschoss des Gebäudes, darunter der größte Lebensmittelhändler des Financial District, Whole Foods, und ein riesiges Life Time Fitness Resort, haben ein neues Wohnzentrum in Downtown geschaffen. Darüber hinaus wird der französische Luxuseinzelhändler Printemps sein erstes Geschäft in den USA auf einer Fläche von 54.000 Quadratmetern eröffnen, zu der auch der historische Red Room gehört.

Co-Working Spaces für hybride Arbeitsmodelle

Das Konzept von Macklowe für einen transformativen Co-Working Space, One Works by The One Club, war die Antwort auf den unerwarteten Anstieg der Nachfrage nach hybriden Arbeitssystemen, der durch die Pandemie ausgelöst wurde. Der 6.500 Quadratmeter große Co-Working-Space, der exklusiv allen Bewohnern und Gästen des Resorthotels zur Verfügung steht, wurde in Zusammenarbeit mit Deborah Berke und Harry Macklowe entworfen, um einen mühelosen, multifunktionalen Raum zu schaffen, der den Bewohnern die Möglichkeit bietet, von zu Hause aus zu arbeiten.

One Works dient als Erweiterung des Heimbüros eines Bewohners und bietet zwei große Konferenzräume für Besprechungen und Präsentationen, eine Vielzahl von Arbeitsbereichen mit Schreibtischen, Lounges und Tischen für die Zusammenarbeit, schallisolierte Telefon- oder Podcasting-Räume für die Privatsphäre bei der Entgegennahme von Anrufen oder virtuelle Meetings, deren Ausrüstung auf Anfrage bereitgestellt wird. Der Raum verfügt über einen Kamin, eine Küche mit Kaffeebar und Business-Class-Drucker, die durch zusätzliches gebäudeweites WiFi unterstützt werden.

uwelehmann/ surpress