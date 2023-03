ONYX Hospitality Group expandiert

Die führende asiatische Hotelgruppe ist auf dem besten Weg, 54 Häuser bis 2025 zu betreiben. ONYX verfügt derzeit über 44 Standorte, weitere elf sind in der Entwicklung.

Das Portfolio der ONYX Hospitality Group besteht aus Hotels, Resorts und Serviced Apartments unter drei Kernmarken: Amari, die Premium-Marke; OZO, die Lifestyle-Marke und Shama, die Service-Apartment-Marke.

Die ONYX Hospitality Group verfügt über 44 Hotels in Thailand, Malaysia und China, einschließlich Hongkong, Malediven, Bangladesch und der Demokratischen Volksrepublik Laos. Davon sind 18 Prozent im Besitz der Gruppe und 82 Prozent unter Managementverträgen.

BUSINESS-UPDATE

Die ONYX Hospitality Group erwartet, dass die eigenen und die von ihr betriebenen Häuser im Jahr 2023 einen Umsatz von 260 Millionen USD (8,8 Milliarden THB) erwirtschaften werden, was einer Steigerung von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Grund dafür ist die hohe Nachfrage aus den internationalen? Märkten, einschließlich Europa. Die Buchungen aus Deutschland sind für das erste Quartal 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 um 33 Prozent gestiegen. Insgesamt liegen die europäischen Buchungen um 44 Prozent höher.

Dieses prognostizierte Wachstum lässt sich also auf die gestiegene Reiselust und die Erholung des Tourismus in bestimmten Märkten zurückführen. Yuthachai Charanchitta, Eigentümer und CEO der ONYX Hospitality Group, kommentierte das Ziel: „Nach einer beispiellosen und schwierigen Reisezeit freuen wir uns, dass unsere internationalen Besucher in großer Zahl zurückkehren. Mit neuen Häusern, die wir vorstellen, und einem aufgefrischten Produkt- und Serviceangebot in unseren beliebten Hotels und Resorts erwarten wir unsere Gäste wieder in den ONYX-Häusern“.

NEUERÖFFNUNGEN UND ENTWICKLUNGEN

ONYX verstärkt seine Expansionspläne mit einem strategischen Schwerpunkt auf seinem Heimatland Thailand und dem benachbarten Malaysia. Außerdem erweitert das Unternehmen seine Präsenz auf den Malediven, in Hongkong, Japan, Laos und Sri Lanka.

Amari SPICE Penang (Malaysia) – Neueröffnung

Das Amari SPICE Penang ist direkt mit dem SPICE Convention Centre verbunden und bietet bequemen Zugang zur SPICE Arena, dem SPICE Aquatic Centre und dem SPICE Canopy. Alle 453 Gästezimmer und Suiten zeichnen sich durch Gemütlichkeit und Komfort aus. Die Executive Floors und Suiten verfügen über einen privaten Zugang zur Executive Lounge, die ein hohes Maß an persönlichem Service sowie tägliches Frühstück, Cocktails am Abend, Aperitifs und Getränke bietet.

Amari Kuala Lumpur (Malaysia) – Soft-Opened

Das neue Amari-Hotel mit 252 Zimmern liegt in der sich schnell entwickelnden Hauptstadt Malaysias und ist direkt mit dem Aspire Tower sowie den Einkaufszentren der Stadt verbunden, darunter die KL Eco City Mall und die Mid Valley Megamall. Geschäftszentren und kulturelle Highlights sind ebenfalls leicht zu erreichen.

Optimierung des Portfolios der Gruppe

ONYX investiert und entwickelt sein bestehendes Hotelportfolio, um die Gäste weiterhin zu begeistern. Nach der 100-Millionen-Dollar-Investition in die Sanierung der Kult-Hotels Amari Pattaya und OZO North Pattaya hat auch das Amari Watergate in Bangkok seine jüngste Renovierung abgeschlossen und 32 Millionen US-Dollar in den Umbau investiert. Die Modernisierungen umfassen eine neue Kollektion von Premium-Zimmern und -Suiten mit zeitgenössischem Interieur, das vom Leben und der Kultur des Watergate-Viertels inspiriert ist. Samuis beliebtestes italienisches Restaurant Prego hat ebenfalls sein Debüt im Amari Watergate Bangkok und im Amari Pattaya gegeben und heißt die Gäste mit seiner authentischen italienischen Küche willkommen, die von Chefkoch Marco Boscaini verfeinert wurde.

ZUKUNFTSPLÄNE

ONYX strebt das Ziel an, Asiens führender Anbieter im Gastgewerbe zu werden, und plant für das nächste Jahr und darüber hinaus eine Reihe von spannenden Vertragsabschlüssen und Eröffnungen in der gesamten Region.

Malaysia erstes Land sein, das alle drei ONYX-Marken außerhalb Thailands betreibt

ONYX betreibt derzeit Amari Johor Bahru und OZO Georgetown Penang sowie das neu eröffnete Amari SPICE Penang und Amari Kuala Lumpur. Die strategische Expansion in Malaysia wird mit OZO Medini Iskandar (3. Quartal 2023) und Shama Medini Iskandar (2024) fortgesetzt. Damit wird die Gesamtzahl der Häuser in Malaysia im Jahr 2023 auf sechs steigen.

Shama verdoppelt seine Präsenz in Bangkok

Die Serviced-Apartment-Marke Shama stärkt ihre Position auf dem florierenden Markt für Kurzzeit- und Langzeitaufenthalte in Bangkok. Das Shama Yen-Akat wurde Anfang des Jahres eröffnet, und im Oktober kamen das Shama Petchburi 47 (ehemals Amari Residences Bangkok) und das Shama Ekamai Bangkok (ehemals Ekamai Gardens Bangkok) zum aktuellen Portfolio hinzu, wodurch sich die Gesamtzahl der Shama-Häuser in der Stadt auf sechs erhöht. In diesem Monat wird die Marke auch das Shama Luxe Sukhumvit Bangkok (ehemals Shama Sukhumvit 39) eröffnen, das erste Shama Luxe in Bangkok, das sich im gehobenen Thonglor-Viertel der Stadt befindet und erstklassig ausgestattete Wohnungen vom 1-Schlafzimmer bis zum Penthouse bietet.

Amaris zweites Haus auf den Malediven soll im Frühsommer 2023 öffnen

Die Eröffnung des Amari Raaya Maldives ist für den Frühsommer 2023 geplant. Das private Inselresort mit 187 Villen wird auf einer abgelegenen Insel im Raa-Atoll nordwestlich der maledivischen Hauptstadt Male liegen. Das Resort wird sieben gastronomische Konzepte, ein Maai Spa und einen Kinderclub umfassen. Das Amari Raaya Maldives wird das zweite Objekt von ONYX auf den Malediven sein.

Amari Colombo Sri Lanka – Eröffnung 2024

Nach seiner Fertigstellung wird das 24-stöckige Hotel 180 Zimmer und Suiten sowie ein eigenes Restaurant mit ganztägiger Küche und ein Spa bieten. Weitere Highlights sind ein Pool auf dem Dach, eine Bar und ein Freizeitzentrum sowie ein thailändisches Spezialitätenrestaurant, die alle einen unvergleichlichen Blick auf den Ozean und die Skyline der Stadt bieten. Das Hotel wird auch spezielle Executive-Etagen mit Zugang zu einer Executive-Lounge bieten.

Über ONYX

Die ONYX Hospitality Group betreibt mehrere unterschiedliche, sich jedoch ergänzende Marken – Amari, Shama und OZO -, die jeweils auf die besonderen Bedürfnisse der heutigen Geschäfts- und Freizeitreisenden zugeschnitten sind. ONYX verfügt über mehr als fünf Jahrzehnte Managementerfahrung und bietet über seine thailändischen Wurzeln hinaus innovative Managementlösungen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum an, wobei der Schwerpunkt auf Südostasien liegt. ONYX hat erkannt, dass qualitatives Wachstum die Grundlage für erfolgreiches Hotelmanagement ist. www.onyx-hospitality.com

onyx/ uwelehmann/ surpress