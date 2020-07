La Fenice Volante: A Summer Pop-Up-Restaurant by Hotel Arlberg

Bereits seit vielen Jahren bietet das hoteleigene À la carte-Restaurant „La

Fenice“ unter der Leitung von Küchenchef Patrick Tober seinen Gästen raffinierte

mediterrane Kreationen, seit der Eröffnung allerdings nur während der

Wintersaison.

Gerichte, die den Sommerurlaub am Meer in die Berge holen

Italienische Spezialitäten, wie Tatar vom Langostino Crudo, hausgemachte Tortelli vom geschmorten Wildhasen mit Salbei und Quitte oder das Vitello in drei Akten – allesamt Gerichte, die Fernweh wecken, sollen immer Donnerstags bis Samstags den kulinarisch verpassten Sommerurlaub am Meer in die Berge bringen. Kredenzt wird ein Chef‘s Choice Menü aus 7 Gängen. Küchenchef Tober: „Wir wollen eine Verbindung aus regionalen Zutaten und italienischen Rezepten anbieten. Nonnas Küche mit Style. Wir nennen es bella cucina.“ Namensgeber für das temporäre À la carte-Restaurant ist „La Fenice Volante“, zu Deutsch: der fliegende Phönix. „Ein mythischer Vogel, der diesen Sommer im Hotel Arlberg endlich seine wohlverdienten Flügel erhält“, sagt Hotelchef Benjamin Schneider.

Selbstverständlich wird auch der erstklassige Weinkeller für das Pop-Up-Restaurant geöffnet. Über 700 heimische Klassiker und Raritäten sowie edle Tropfen aus Italien und Frankreich stehen zur Wahl. Bei schönem Wetter wird das Abendessen draußen auf der Sonnenterrasse serviert. Ein weiteres Highlight: Der Aperitivo wird zum Sonnenuntergang in der neuen Gartenlounge genossen.

Mehr Infos: https://arlberghotel.at/la-fenice-volante

Über das Hotel Arlberg

Das Hotel Arlberg ist seit der Eröffnung 1956 ein privat geführtes 5-Sterne-Hotel in Lech am Arlberg und im Besitz der Familie Schneider. Zu den Einrichtungen gehören 51 luxuriöse Zimmer und Suiten, ein innovatives Spa auf über 1000m2

mit Behandlungen von Susanne Kaufmann, einem Kids Club und fast ganzjährigen Outdoor-Aktivitäten am Berg. Das Hotel befindet sich direkt im Dorfkern von Lech und erstreckt sich über eine parkähnliche Anlage gegenüber der wichtigsten Geschäfte und Lifte, Restaurants und Bars. Im Winter bietet das Hotel ski-in/ski-out und ist 120 Meter vom

nächsten Skilift entfernt. Die Entfernungen zu den nächsten internationalen Flughäfen betragen 116 km (Innsbruck) bzw. 200 km (Zürich).

Der 32-Jahre junge Küchenchef Patrick Tober, gebürtig aus dem Mühlviertel, hat vor zwei Jahren die Leitung der gastronomischen Bereiche von Franz Riedler übernommen und ist nun verantwortlich für die Halbpension sowie die beiden À-la-carte-Restaurants „La Fenice“ und der „Stube“ mit Fonduespezialitäten und mediterran-alpinen Kreationen im Hotel Arlberg. Nebst österreichischen Klassikern spürt man seine Begeisterung zur italienischen Küche in jedem der

drei Restaurants.

uwelehmann/surpress