Kärnten: Natürliche Glücksmomente für Alle

In ganz Kärnten wurden in Zusammenarbeit mit dem ÖZIV, dem österreichischen Bundesverband für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, barrierefreie Natur- und Urlaubserlebnisse geschaffen, die erholsame und gleichsam inklusive Orte der Ruhe und Gelassenheit bieten.

Smaragdgrüne Seen, weiche Waldböden, duftende Kräuterwiesen, kraftspendende Weitblicke: Die südliche Landschaft Kärntens garantiert einerseits Entspannung, andererseits Abenteuer und zweifellos eine unvergessliche Auszeit vom Alltag. Um solche Glücksmomente ohne Barrieren zugänglich zu machen, entstanden in Kärnten insgesamt 10 Angebote, die es ermöglichen, besondere Plätze in ausgewählten Schutzgebieten zu erreichen und die Natur mit allen Sinnen zu erleben.

Ob man mit Rollstuhl oder dem Kinderwagen unterwegs ist, ob mit dem Blinden- oder einem Spazierstock: alle barrierefreien Einrichtungen, Wanderwege, Programme und Betriebe, die auf der neuen Internetseite www.kaernten.at/barrierefrei vorgestellt werden, sind vom ÖZIV geprüft, zertifiziert und empfohlen.

Gemeinsam barrierefrei

Die neuen Angebote bieten allesamt leichte und entspannte Wanderungen, Besichtigungen an besonderen Naturschauplätzen und Lehrpfaden oder barrierefreie Seezugänge. Hierfür wurden unter anderem Wege verbreitert, barrierefreie Rastplätze mit speziellen Sitzplätzen oder auch WC-Anlagen eingerichtet. Über Informationstafeln mit haptischen Elementen und in Brailleschrift sowie Audioguides werden die spannenden Geschichten rund um das Naturerlebnis vermittelt.

Für große und kleine Abenteuerlustige gibt es jede Menge zu entdecken: Am westlichen Ufer des Weissensees kann man sich auf Entdeckungsreise rund um das Leben in einem Wassertropfen machen, am östlichen Ufer taucht man in die geheimnisvolle Welt am und unter Wasser ein. Barrierefreie Touren sind auch die Almdörfer Wanderung zwischen Egger Alm und Dellacher Alm, die Wanderung zum Naturjuwel Stappitzer See, der Rundweg an der Grundalm im Biosphärenpark Nockberge oder der Geolehrpfad am Dobratsch.

Spektakuläre Panoramablicke bietet hier zudem der Skywalk, der mittels eines sanft geneigten Stegs erreichbar ist. Für prickelnde Abkühlung sorgt der Uferweg in Döbriach. Dank Rampe sowie Schwimmrollstuhl steht einem erfrischenden Bad im Millstätter See nichts entgegen.

Geführte Erlebnisprogramme für besondere Bedürfnisse

Rund um die neuen Einrichtungen gibt es buchbare Erlebnisprogramme, die Menschen mit und ohne Behinderungen zu besonderen Plätzen in Kärntens Natur führen. Diese Touren mit erfahrenen Guides bieten einen Einblick in die ausgewiesenen Schutzgebiete und sind, wie die barrierefreien Einrichtungen, nicht nur kinderwagentauglich, sondern ebenso mit dem Rollstuhl zu bewältigen. Auf weite Distanzen während des Programmes wurde verzichtet, vielmehr rücken die kleinen Besonderheiten entlang des Weges in den Fokus der Aufmerksamkeit.

Barrierefreiheit für Alle

Als Basis für ein einzigartiges Urlaubserlebnis für ALLE wurden bereits einige barrierefreie Hotels und Restaurants in der Nähe der geprüften Wanderwege und Ausflugsziele nach ÖZIV Kriterien zertifiziert. Dies stellt allerdings nur den ersten Schritt dar, denn mittlerweile wurde dieses für Österreich neuartige Projekt auf ganz Kärnten ausgeweitet. Somit können auch viele Freizeiteinrichtungen, Sehenswürdigkeiten und weitere Betriebe inmitten der Berg- Seen-Landschaft in Kärnten das Versprechen „Urlaub für Alle“ abgeben.

Alle barrierefreien Naturerlebnis-Einrichtungen in Kärnten, die dort angebotenen Programme sowie die zertifizierten Hotels und Restaurants sind auf www.kaernten.at/barrierefrei dargestellt und buchbar.

uwelehmann/ surpress