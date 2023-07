Der perfekte Aperitivo von Mailand bis Florenz

Der Aperitivo, die wohl köstlichste Tradition des Landes soll den Magen öffnen (aprire = öffnen) und wird im Kreise von Freunden und Familie genossen. Die exquisiten Hotels der Lungarno Collection bieten mit ihren Dependancen in Florenz und Mailand in den hoteleigenen Bars den perfekten Rahmen dafür. Hier genießen UrlauberInnen und Einheimische erfrischende Drinks und köstliche Speisen und sind dabei mittendrin im Geschehen dieser vor Lebensfreude sprühenden Städte. Denn eines haben sie alle gemeinsam: Sie befinden sich in bester Lage direkt an der Florentiner Ponte Vecchio und im Mailänder Modeviertel.

Mailands Seele im Cocktailglas

Der perfekte Negroni, mitten im bunten Mailänder Modeviertel Quadrilatero: In der beliebten Bar 10_11 starten Gäste des Hotel Portrait Milano, Reisende und Einheimische gemeinsam in den Abend. Architektonisch verschmelzen hier Bar, Garten, Restaurant und der wunderschöne Säulengang des ehemaligen Priesterseminars aus dem 16. Jahrhundert miteinander. Klassiker wie der Aperol Spritz, der hier mit einem Schuss Grapefruit zum herben Genuss wird, dürfen natürlich nicht fehlen und schmecken mit Traditionsgerichten wie den „Mondeghili“ doppelt gut. Die Fleischbällchen werden mit einem Klecks Safranmayonnaise zum idealen Snack oder Appetizer. Der Name „10_11“ beschreibt die Lage zwischen der beschaulich-eleganten Via Sant’Andrea 10 und dem quirligen Corso Venezia 11 – die Bar schafft ebenso wie das Portrait Milano einen Ort der Begegnung mitten im Herzen der Stadt.

Ein Paradies für anspruchsvolle Karnivoren

Die coole Beefbar bricht mit den strengen Regeln eines klassischen Steakhauses und würzt ihr Konzept mit einer gehörigen Portion Glamour. In der ehemaligen Kathedrale des Priesterseminars weht heute frischer Wind, verpackt im coolen Sixties-Stil. Im neueröffneten 5-Sterne-Hotel Portrait Milano gelegen, werden hier raffinierte Aperitivo-Spezialitäten serviert. Ein Tipp für besonders heiße Tage: Die feine Auswahl an alkoholfreien Drinks sorgt ebenfalls für einen erfrischenden Tagesausklang.

Wie der Name bereits verrät, spielt in der Beefbar das Fleisch die Hauptrolle. Klassische Steakhause-Gerichte treffen hier jedoch auf einen modernen Mix aus Streetfood und Haute Cuisine. Beispiel gefällig? Zum Drink „Rock’n’Rye“ aus Highlands Single Malt Whisky, Bitter und kanadischem Ahornsirup empfiehlt sich Prosciutto vom Kobe-Rind, aber auch die leckeren Fingerfood-Tacos passen hervorragend dazu.

Blind Date mit einem Cocktail

Im Erdgeschoss des Gallery Hotel Art befindet sich die stylische The Fusion Bar, ein Florentiner Geheimtipp für moderne Fusionsküche. Zum Down-to-Earth-Flair gesellen sich aber auch ganz himmlische Erlebnisse: Nicht von dieser Welt sind zum Beispiel die Kreationen von Bartender Sacha Mecocci, seines Zeichens Vorreiter der toskanischen Mixology-Szene.

Für Glücksmomente und Aha-Erlebnisse sorgen neben den Signature Drinks wie zum Beispiel der Fusion Negroni auch eine Auswahl an Überraschungscocktails, die zur Blindverkostung einladen. Darf es ein Longdrink mit frischer, zitroniger Note sein? Oder doch lieber etwas Stärkeres mit würzigen Aromen im Tumblerglas? Wie auch immer die Entscheidung ausfällt – für die passende kulinarische Begleitung ist gesorgt, in Form der Fusion-Tapas-Karte von Küchenchef Antonio Minichiello.

Kunstvoller Genuss

Die perfekte Mischung steckt hier bereits im Namen. Das Picteau Bistrot & Bar im Hotel Lungarno im florentinischen Künstlerviertel Oltrarno setzt sich aus den Namensgebern Picasso und Cocteau zusammen. Ersterer heißt Gäste von seinem Platz am Kamin aus willkommen, zweiterer begrüßt sie bereits direkt am Eingang. Neben den Werken der beiden Kunstikonen, die aus der Privatsammlung der Familie Ferragamo stammen, prägen edle Stoffe und maritime Farben das Interieur, das sich damit perfekt dem leisen Plätschern des Arno anpasst, der hier in unmittelbarer Nähe vorbeifließt. Der direkte Blick auf die Ponte Vecchio verlangt beinahe nach einem Aperitivo der Extraklasse:

Die Karte nimmt Gäste mit auf eine Zeitreise, denn neben den Signature Drinks finden sich dort auch Vintage Cocktails, die besonders reich an Geschichte und edlen Tropfen sind und die man sonst nur sehr selten zu Gesicht bekommt. Die kulinarische Begleitung ist dagegen herrlich unprätentiös mit toskanischen Käse- und Wurstspezialitäten oder fluffig-leichten Pizzastücken.

Goldene Momente im Herzen der Stadt

Im Caffè dell’Oro liegt der Hollywood-Glamour der 50er Jahre in der Luft. Nicht nur das detailverliebte Interieur ist im Stil dieser Dekade gehalten, sondern auch das Angebot an der Bar, dem Herzstück dieser Florentiner Institution. Was eine Filmdiva wie Marilyn Monroe hier bestellt hätte? Definitiv den Signature Drink Negroni Oro, der mit einer Prise Goldstaub zum Funkeln gebracht wird. Doch das dell’Oro ist weit mehr als ein klassisches italienisches Caffè: Vom Frühstück über den Lunch bis hin zum Dinner stehen hier zu jeder Tageszeit die passenden Gaumenfreuden auf der Speisekarte.

Und wie könnte ein Tag in Florenz schöner enden, als mit dem Blick auf die Ponte Vecchio? Der lässt sich übrigens noch besser von einem der Außentische direkt am Lungarno degli Acciaiuoli genießen, der belebten Uferpromenade im Herzen der Altstadt. Da kann sich der Aperitivo schon mal bis zum mitternächtlichen Cocktail ausdehnen.

Über den Dächern von Florenz

„Nomen est Omen“ trifft es hier ganz genau: Die eindrucksvolle Rooftop-Bar „La Terrazza“ in Florenz befindet sich im obersten Stockwerk des mittelalterlichen Consorti-Turms des Hotel Continentale. Die beliebte Bar ist ein bunter Treffpunkt für eine entspannte Aperitivo Hour – hier heißt es „sehen und gesehen werden“. Gleich vier Signature Drinks warten darauf, verkostet zu werden. Namen wie Basil Instinct, Tiki-Talian, Pink as Lime und Salty Smoke deuten bereits auf den kreativen Aromenmix der köstlichen Erfrischungen hin.

Den Blick auf den berühmten Dom gerichtet, das Rauschen des Arno und den entfernten Trubel der Altstadt leise im Ohr, klingt hier der Tag mit einem kühlen Drink aus. Spätestens dann ist allen Gästen klar, was der Aperitivo Italiano wirklich bedeutet: Lebensfreude pur!

Infos: www.lungarnocollection.com/gourmet-restaurants

uwelehmann/ surpress