Hendrik Otto: Auf zu neuen Ufern

Nach elf Jahren überaus erfolgreichen Wirkens im Fine Dining Restaurant Lorenz Adlon Esszimmer mit Blick auf das Brandenburger Tor – unter anderem zwei Sterne im Guide Michelin – hat sich Hendrik Otto entschlossen, ab 31. Januar 2022 neue Wege zu beschreiten. Zukünftig wird er für einen deutschen Krankenhausbetreiber für die Bereiche Qualität und nachhaltige kulinarische Entwicklung verantwortlich zeichnen. Nebenher möchte er weiterhin seiner Leidenschaft für die Spitzengastronomie nachgehen und als Jungunternehmer seine zu Pandemiezeiten entwickelten Gerichte „Sterne im Glas“ in den Handel bringen.

„Auch wenn der Abschied von diesem magischen Ort am Brandenburger Tor und meinem großartigen Team nicht leicht fällt, bin ich sehr dankbar und stolz, dass wir gemeinsam die Erfolgsgeschichte des Lorenz Adlon Esszimmer in der vergangenen Dekade weiterschreiben konnten“, so Hendrik Otto. „Den Schritt, ins Gesundheitswesen zu wechseln, als auch mein eigenes Projekt, Gerichte für Zuhause zu kreieren, sehe ich als Chance, mich beruflich noch einmal völlig neuen Aufgaben zuzuwenden. Bis dahin allerdings freue ich mich noch sehr, unsere treuen Stammgäste und Gäste aus aller Welt hier am Pariser Platz zu verwöhnen und zu den bevorstehenden Anlässen wie Weihnachten und Silvester mit meinen Menüs zu überraschen“, so der Spitzenkoch weiter.



Hendrik Otto wird zum 1. März 2022 Leiter Quality and Sustainable Culinary Development bei Helios. Diese Position bei Europas größtem Klinikbetreiber wurde für Otto eigens neu geschaffen. Der Spitzenkoch wird zum einen die hohe Qualität der Patienten- und Mitarbeiterverpflegung in den Kliniken ausbauen und gleichzeitig einen neuen Schwerpunkt bei der Nachhaltigkeit setzen: So sollen gesunde und nachhaltige Gerichte stärker in den Fokus rücken und zukünftig mehr Lebensmittel aus der ökologischen Landwirtschaft in den Küchen des Unternehmens zum Einsatz kommen.

„Mit Hendrik Otto gewinnen wir einen mehrfach ausgezeichneten Experten, der unseren weiteren Weg zur Service Exzellenz im Bereich Kulinarik maßgeblich mitgestalten wird. Wir freuen uns sehr darauf, die Themen Nachhaltigkeit und Qualität unter seiner Regie bei Helios noch stärker zu besetzen und Helios damit auch im Bereich der Patienten- und Mitarbeiterverpflegung zur Nummer eins zu machen,“ sagt Helios COO Enrico Jensch zur Neuverpflichtung des Spitzenkoches bei Helios.

Großes Bedauern hingegen im Adlon Kempinski über Ottos Neuorientierung. „Wir bedauern das Ausscheiden von Hendrik Otto außerordentlich. Zwei Michelin Sterne über einen Zeitraum von zehn Jahren zu halten und sich stetig weiterzuentwickeln, bestätigen sein Ausnahmetalent. Damit hat er maßgeblich dazu beigetragen, das Ansehen und den Ruf des Lorenz Adlon Esszimmer zu steigern und dessen wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. Wir danken ihm sehr“, sagt Michael Sorgenfrey, Geschäftsführender Direktor des Hotel Adlon Kempinski Berlin.



Gemeinsam mit dem Corporate Office in Genf werden bereits erste Gespräche mit vielversprechenden Nachfolger*innen geführt, damit die Erfolgsgeschichte des Lorenz Adlon Esszimmers nahtlos fortgeschrieben werden kann.

Infos zum Hotrel Adlon Kempinski Berlin: kempinski.com/adlon

uwelehmann/ surpress