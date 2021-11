Skispaß in Nauders am Reschenpass

Diese neue Bahn öffnet einen völlig neuen Bereich im Skigebiet namens Goldpark, der speziell für leicht fortgeschrittene Skifahrer sowie Kinder und Familien errichtet wurde. Sie führt Winterurlauber zur neuen familien- und kinderfreundlichen Goldseepiste. Auf der breiten und durchgängig blauen Piste hat man ausreichend Platz zum Skifahren, um den Urlaub auf dem Berg völlig zu genießen.

Zum neuen Goldpark gehören zudem die neue Snow-Base Bergkastel sowie das Nauderixland. Das neue öffentliche Areal am Bergkastel ist mit zwei hochmodernen, überdachten Förderbändern ausgestattet und eignet sich besonders gut für Anfänger und Einsteiger. Eltern können die Zeit zu zweit auf der Piste genießen, während sich die Kids zum Beispiel im Nauderix Skikindergarten austoben, denn das gesamte Nauderixland bietet eine ganztägige Kinderbetreuung an.

Zum perfekten Skitag gehört natürlich auch ein gelungener Einkehrschwung – am besten in den Berggenuss.Restaurants. Denn es gibt die Möglichkeit, unterwegs von der Piste aus digital Sitzplätze zu reservieren und Essen zu bestellen, die durch den „Nauders Sitzfix“ einen ganz speziellen Service bieten. Das Skiareal Goldpark mit der neuen Goldseebahn, der neuen Goldseepiste und der Snow-Base Bergkastel bilden das Herz des Skigebietes Nauders am Reschenpass.

Mehr Sicherheit und Komfort



Die neue Goldseepiste bietet ein vielseitiges Skierlebnis für Einsteiger, Fortgeschrittene, Familien und Kinder. Auf der breiten, blauen Piste hat man zudem viel Freiraum und Platz.

Im Dezember 2021 geht die neue komfortable Goldseebahn in Betrieb. Die neue Anlage der familien- und kinderfreundlichen 6er Sesselbahn ersetzt bis zur Skisaison 2022/2023 drei Schlepplifte. Die großzügig angelegten Bahnstationen bieten ausreichen Platz und eine rasche Abwicklung. Auch der Einstieg in den Stationen ist durch die niedrige Geschwindigkeit problemlos.

Ein kontrollierter Einstiegsbereich sorgt für ausreichend Abstand. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5,5 Meter pro Sekunde gelangen Wintersportler dann von der Talstation der Goldseebahn – auf 2.070 Höhenmetern – in 3,1 Minuten zu den Skipisten. Insgesamt können 2.400 Personen pro Stunde mit der neuen Bahn befördert werden.

Während der Fahrt ist maximaler Komfort angesagt, denn jeder gepolsterte Einzelplatz ist mit einer Rückenlehne inklusive Nackenstütze ausgestattet und hat eine eigene Kindersicherung sowie Sitzheizung. Ein automatischer Schließbügel sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die modernste 6er Sesselbahn im zeitlosen Design und mit den großflächig verglasten Front- und Heckwänden trägt zurecht den Titel der „First Class Bahn“. Durch die Wetterhaube genießen Fahrgäste bei jedem Wetter eine geschützte Fahrt und darüber hinaus einen wunderschönen Panoramablick.

Die Snow-Base Bergkastel für Einsteiger



Für Einsteiger und Beginner gibt es im Goldpark Nauders die neue Snow-Base Bergkastel. Das öffentliche Areal liegt wenige Meter neben der Bergstation der Gondelbahn, auf 2.200 Höhenmetern, und ist mit zwei hochmodernen, überdachten Förderbändern mit einer Länge von 45 Metern und 20 Metern ausgestattet.

Auch Erwachsene, die zum ersten Mal auf Skiern unterwegs sind, können hier ihre ersten Bewegungen im Schnee meistern und sind völlig ungestört. Wer den neuen Goldpark besucht, kann mit einem gültigen Ski-Ticket auch den Zauberteppich kostenlos nutzen. Für eine Einkehr nach dem ersten Skierlebnis ist das Panoramarestaurant nur wenige Schritte entfernt

Schneefans können dann die acht Kilometer lange Rodelbahn Bergkastel direkt neben der Bergstation Bergkastel hinunter flitzen. Der Startpunkt der Naturrodelbahn liegt auf 2.200 Höhenmetern bei der Station der Bergkastelbahn. Die Schlittenfahrt garantiert jede Menge Spaß für Groß und Klein.

Nauderixland: Skikindergarten, Kinderrestaurant und Skischulbereich



Mit Beginn der Wintersaison 2021/2022 gibt es für alle Skianfänger ein besonderes Erlebnis: der Nauderix Skikindergarten und das Nauderix Kinderrestaurant. Diese Attraktionen befinden sich direkt neben dem Nauderix Kinderland der Skischule an der Bergstation Bergkastel – auf 2.200 Höhenmetern.

Das gesamte Areal wird daher auch als Nauderixland bezeichnet und bietet zudem eine ganztägige Kinderbetreuung an – vormittags und nachmittags im Skikindergarten und bei den Kinderskikursen im Skischulbereich. Neben speziellen Kindermenüs gibt es auch im Kinderrestaurant über Mittag eine professionelle Kinderbetreuung. Im Nauderixland fühlen sich die kleinsten Gäste wohl und können sich abseits der Skipiste im Nauderix Skikindergarten richtig austoben. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgen das Nauderix Kinderkino, jede Menge Spiel- und Lesemöglichkeiten, eine Spielküche, eine Kletterwand und ein Bällebad.

Wenn die Kleinen einmal zur Ruhe kommen möchten, steht ihnen auch ein kuscheliger Schlafraum zur Verfügung. Währenddessen haben die Eltern Zeit für sich und für die Pistenvielfalt in Nauders. Zusätzlich gibt es zwei Waldbahnen: die Nauderix Ralley und die Nauderix Waldtierbahn. Hier können die Kleinen, die bereits einiges gelernt haben, ihr Können unter Beweis stellen.

„Nauders Sitzfix“: 360 Grad digitaler Service in den Berg.Genuss.Restaurants

Neu in dieser Wintersaison ist der „Nauders Sitzfix“. Online und ganz bequem von Zuhause aus, in der Unterkunft oder während der Liftfahrt im Skigebiet können Gäste rund um die Uhr einen Tisch im Lieblings-Berggenuss.Restaurant reservieren. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Speisekarte online abzurufen, Essensbestellungen aufzugeben und auf Wunsch sogar via Handy oder Smartwatch zu bezahlen.

Der Service bietet viel Komfort und Sicherheit, denn gerade jetzt schätzt man einen garantierten Sitzplatz in den Bergrestaurants in Nauders mit ausreichend Abstand zu den anderen Gästen. Zu den Berggenuss.Restaurants gehören unter anderem die Stieralm, die Lärchenalm, das Bergrestaurant Bergkastel, die Sunnastuba und das Restaurant Arsangs. Weitere Informationen zum „Nauders Sitzfix“: sitzfix.nauders.com

Die Wintersaison Nauders startet am 8. Dezember 2021 und endet am 18. April 2022.

Weitere Informationen unter: www.nauders.com

uwelehmann/ surpress