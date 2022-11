Gewinnspiel: Quellenhof Luxury Resort Lazise – Spa-Hideaway deluxe am Gardasee

Die Luft ist wunderbar rein, das Wasser kristallklar und die Promenaden angenehm ruhig statt hektisch überlaufen. Perfekt für ausgiebige Spaziergänge oder Wanderungen am Ostufer, wo noch abends die warmen Sonnenstrahlen auf die Weingärten scheinen. Und auch eine ideale Zeit, um in die himmlische Spa-Landschaft des Quellenhof Luxury Resort Lazise mit ganzjährig beheizten Pools, entspannenden Saunaaufgüssen und individuellen Wohlfühlbehandlungen einzutauchen. Perfekt abgerundet wird so ein Wohlfühltag natürlich mit einem Kulinarik-Angebot der Extraklasse.

Allen, die sich Ruhe und Entspannung gönnen möchten, bietet das neue Luxus-Hideaway einen spektakulären Wellnessbereich. Auf 2.000m² wird Wellness & SPA der Extraklasse geboten: die Sauna-, Ruhe- und Schwimmbereiche sind, um sowohl die Bedürfnisse der Ruhesuchenden aber auch der Familien erfüllen zu können, in „adults only“- und Familienbereiche getrennt. Vom ganzjährig beheizten Skypool aus genießt man außerdem einen wundervollen Blick auf den Gardasee. Im Sportpool mit Indoor-Einstieg, im Kinderbecken mit zwei Rutschen und im Naturbadesee mit direktem Zugang zur traumhaften Gartenanlage können Gäste an heißen Tagen Abkühlung finden.

Neben dem exklusiven Wellness-& Spa-Angebot, besticht das Resort vor allem durch sein ausgezeichnetes kulinarisches Angebot. Küchenchef Georg Costabiei und sein Team verwöhnen ihre Gäste im Rahmen der klassischen Gourmet-Halbpension mit Kochkunst vom Feinsten! Im noblen Quellenhof genießen die Gäste vom Panorama-Restaurant mit Cabrio-Dach aus einen traumhaft romantischen Ausblick auf den See. Abends werden sie zudem noch mit einem traumhaften Sonnenuntergang belohnt.

Genussvoll entspannen lässt sich am besten bei einem edlen Tropfen Wein. Michela Cavedoni, Sommelière im Hause Quellenhof, ist sichtlich stolz auf ihre große Auswahl an erlesenen Weinen und Raritäten, denn aktuell lagern über 800 Etiketten in ihrer kleinen „Enoteca“. Auch Nischenprodukte lokaler Weingüter mit Spitzenqualität und Weine aus biologischem Anbau finden sich hier.

Logiert werden kann im Quellenhof sowohl in luxuriösen Suiten oder Familien-Suiten sowie in vier exklusiven Penthouse Pool Villen mit einem atemberaubenden Blick auf den Gardasee.

Infos: www.quellenhof-lazise.it

Der Gewinn

3 Nächte für 2 Personen im DZ inkl. Halbpension (einlösbar in Saison A und B).

Um zu gewinnen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Mein-Geld-Weihnachtsgewinnspiel 2022“ und Ihren Kontaktdaten an info@mein-geld-medien.de. Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2022.

Die Preise werden unter allen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

uwelehmann/ surpress