Genussdestination Bodensee: Toni Neumann – Villino

Aus einfachen, saisonalen Erzeugnissen der Region und frischen Inspirationen etwas ganz Besonderes machen – so lautet das Credo von Toni Neumann im Villino. „Die Gartentomate zum Beispiel ist ein so einfaches wie eben doch besonderes Produkt, das mich immer wieder fasziniert und mich zu neuen Kreationen motiviert“, so der Küchenchef, für den Achtsamkeit und Nachhaltigkeit oberste Priorität haben.

Mit großer Sorgfalt bezieht er seine Waren bei lokalen Produzenten, zu denen er ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, hegt seinen Kräutergarten, verarbeitet Fleisch ausschließlich aus artgerechter Tierhaltung. Fisch kommt bei ihm aus nachhaltiger Fischerei auf den Tisch – volles Geschmackserlebnis garantiert. Damit zaubert er seinen Gästen in Villino’s La Cucina dei Sensi ein Lächeln ins Gesicht und weckt durchaus auch die ein oder andere Geschmackserinnerung aus deren Kindheit.

Immer wieder gelingt es Toni Neumann und seiner Mannschaft aufs Neue, mit wohlklingenden Menüs die Aromen Asiens und Italiens auf einem Teller harmonisch zu vereinen, dabei bleibt es stets leicht und raffiniert. So findet sich hier schon mal ein knuspriger Spanferkelbauch auf Daikon-Rettich mit Mie-Nudeln. Ebenso trifft bei ihm eine süße Zwetschge aus dem hauseigenen Garten auf ein Prosecco-Sorbet und Yuzu, der japanischen Zitrusfrucht.

Seine Kreationen strotzen vor Charakter und Leidenschaft – und davon hat der sympathische Koch selbst ausreichend. Seit 2017 ist der gebürtige Hallenser Chef de Cuisine im Relais & Châteaux Villino, das – inmitten duftender Obstplantagen – seine Gäste zu einer Auszeit im Grünen mit mediterranem Bodensee-Charme einlädt. Außergewöhnlich viel Kreativität und Feingefühl kommt an diesem Ort auch aus der Küche – dem Wohnzimmer von Toni Neumann, wie er selbst seinen Arbeitsplatz liebevoll bezeichnet.

In diesem genussfreudigen Haus begann seine Liebe zum Handwerk. Unter Lehrmeister Reiner Fischer erlernte er die Kunst der Gastlichkeit von der Pike auf – mit dem Wohl der Gäste als oberste Maxime. Das VILLINO war die erste Station nach seiner Ausbildung zum Koch im Schwarzwald, dem er seither, bis auf einige Wanderjahre, die Treue hielt und zum festen Bestandteil der Familie Fischer zählt. Weitere Informationen finden Sie unter www.relaischateaux.com/de/deutschland/villino-bayern-lindau.

Relais & Châteaux Villino

Das seit 30 Jahren familiengeführte Relais & Châteaux Villino ist ein Ort für alle, die das Außergewöhnliche suchen – und das findet sich nicht nur in der märchenhaft schönen Parkanlage wieder, die – inspiriert von italienischen Formalgärten und englischer Gartenbaukunst – zum Flanieren zwischen Obstplantagen einlädt, oder dem italienischen Landhausstil, der sich gekonnt durch das gesamte Anwesen zieht.

Seit über 21 Jahren gehört das Haus zu der renommierten Hotel- und Restaurantvereinigung Relais & Châteaux und liegt in Bodolz bei Lindau am Bodensee. Mit dem Hotel haben sich die Maîtres de Maison, Sonja und Reiner Fischer 1991 einen Traum erfüllt und eine ehemalige Schreinerei zu einem Boutique-Hotel inmitten romantischer Apfelbaumplantagen umgebaut. Heute trägt das Hotel die Handschrift von Sonja Fischer und ihrer Tochter Alisa. 21 schöne Zimmer und Suiten, die alle in toskanisch-modernem Stil gehalten sind, laden mit traumhaftem Blick in den Garten zu einer Auszeit im Grünen ein. Weitere Informationen unter www.relaischateaux.com/de/deutschland/villino-bayern-lindau.

uwelehmann/ surpress