Six Senses Spa Elounda: Drei Farben Blau

Ein schmuckes Segelschiff, das man mieten kann, wiegt sich in den sanften Wellen der weitläufigen Bucht – eine Bilderbuchkulisse vor dem Six Senses Spa des Porto Elounda Golf & Spa Resort im Nordosten Kretas an der wunderschönen Bucht von Mirabello unweit von Agios Nikolaos.

Mehrfach ausgezeichnet

Das Spa, das schon zahlreiche Auszeichnungen gewonnen hat – vom Sunday Times Travel Magazine gar zum „Bestes Spa der Welt“ gekürt –, kann auch besuchen, wer nicht Gast des Fünf-Sterne-Resorts ist. Eingeschränkt zwar, es gelten strenge, Corona-bedingte Hygieneregeln, jedoch sind kleine Wellness-Auszeiten möglich.

2.200 Quadratmeter mit 23 Treatment Rooms, zwei Thalassotherapy Pools, Saunen, Dampfbädern, Hot Tubs und Fitness Center sowie eine große Bandbreite an ganzheitlichen Behandlungsmethoden zum Ausgleich der Sinne zeichnen das 2006 eröffnete Six Senses Spa aus. Die Signatur-Behandlungen konzentrieren sich auf die Gesundheit und Schönheit, sie sollen verwöhnen, Stress abbauen und erholsam sein.

Facial mit Booster-Effekt

Die Fuß-Relax-Massage etwa dient der Wiederherstellung der Körperbalance, die Marma-Massage der Tiefenentspannung, die Thaimassage weckt Körper und Geist.

Spa-Managerin Elli Soumaki empfiehlt ein Facial mit Booster-Effekt für die von Sonne und Meerwasser strapazierte Gesichtshaut. Eine halbe Stunde Reinigung, Pflege und tatsächlich sichtbarem Ergebnis ob der französischen Kultpflege-Produkte von Biologique Recherche und der professionellen Anwendung der charmanten Kosmetikerin Anna-Maria – damit ist die Grundlage für ein leichtes sommerliches Abend-Make-up geschaffen.

Body & Soul-Achtsamkeit

Wellness im Six Senses Spa bedeutet auch Body & Soul-Achtsamkeit. Darum kümmern sich Yoga- und Pilates-Trainer wie Sandra Laznik. Sie hat zuletzt auf Bali und in Barcelona gearbeitet, unterrrichtet zudem das in den alten chinesicshen Taoismus-Heiltraditionen verwurzelte „Universelle Heilungs-Tao“, eine Selbstheilung ins Glück.

„Was ich den Gästen zeige, ist mehr als ein Spa-Treatment. Es sind Anleitungen und Lebensanschauungen, die man zuhause in sein tägliches Leben integrieren soll“, beschreibt sie das vielleicht beste Souvenir, das man aus dem Urlaub mitnehmen kann.

www.sixsenses.com, www.elounda-sa.com

Manuela Blisse / surpress