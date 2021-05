Leonettes – die neue Zimmerkategorie für die reisende Businessfrau

Geschlechterparität in puncto Sichtbarkeit ist in vielen Bereichen des Lebens noch immer Zukunftsmusik. Ob Gebrauchsgegenstände des Alltags, Raumkonzepte oder Themen rund um Gesundheit und Sicherheit – oft sind sie noch „männlich standardisiert“. Der Anteil an Frauen am öffentlichen Leben ist zwar höher als vor 20 Jahren, doch noch immer müssen sie um ihre Teilhabe kämpfen. Keine Frage: Vieles verändert sich hier zum Positiven. Es gibt heute mehr Frauen in den oberen Unternehmensetagen als je zuvor, mehr und mehr sind in ihrem Beruf auf Reisen. Gleichwertige Sichtbarkeit ist gerade in Corona-Zeiten das Gebot der Stunde für Leonardo Hotels Central Europe, die nicht nur in der Personalführung mit einem ausgeglichenen Anteil an Hotelmanagerinnen und weiblichen Nachwuchskräften umgesetzt wird. Im aktuellen Focus Deutschland-Test von über 200 Branchen zum Thema „Gleiche Chancen“ belegte die Hotelgruppe den zweiten Platz in der Kategorie Hotel.

Mit dem Relaunch ihrer Zimmerkategorie für die reisende Businessfrau, verankert in den Hotels der Marke „Leonardo Royal“, will die Hotelgruppe weitere Veränderungen in der Branche fördern. Sie heißen „Leonettes“ und feiern mit der Eröffnung des neuen Leonardo Royal Nürnberg im Juni 2021 Premiere. Die weiteren Leonardo Royal Hotels in Central Europe folgen bis Ende August 2021. Der Name der neuen Zimmerkategorie ist eine Wortneuschöpfung und leitet sich bewusst aus dem der Hotelgruppe ab: Leonettes verleiht „Leonardo“ mit der französischen Wortendung somit eine weibliche Note

„Wir achten auf Diversität in all unseren Bereichen – für ein ausgewogenes Verhältnis innen wie außen“, so Sandra Dreher, Vice President Sales & Marketing der Leonardo Hotels Central Europe. Schon früh hat die Hotelgruppe das Thema für sich erkannt – und vom Personalmanagement bis zu den Zimmerkategorien umgesetzt. Im Jahr 2007 sogar die Vorgänger-Version der Leonettes lanciert, um den Erwartungen von weiblichen Geschäftsreisenden zu entsprechen. In keiner anderen Hotelgruppe fand man zu der Zeit auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnittene Zimmer in besonderem Design und günstiger Lage. Damals lag der Anteil der Frauen an den Geschäftsreisenden noch bei etwa zehn bis 15 Prozent. Bis zum Beginn der Pandemie verdoppelte sich dieser sogar. „Für Leonardo Hotels ist es wichtig, auch in aktuellen Zeiten, dieses Thema nicht ruhen zu lassen. Mit unserem umfassenden Relaunch der Leonettes mit Start im neuen Leonardo Royal Nürnberg wollen wir weiter proaktiv für eine gleichgestellte Zukunft agieren.“ Dabei ginge es hier nicht darum, die Frau als „Powerfrau“ zu besetzen. Für jede Frau gilt der Anspruch nach Sichtbarkeit.

Designt – von Frauen für Frauen

Eine eigens initiierte Studie half bei der Neuausrichtung. Etwa 200 weibliche Geschäftsreisende zwischen 25 und 65 Jahren gaben darin an, wie sie sich ihr Hotelzimmer wünschen – vom Ambiente allgemein bis zu ganz konkreten Ausstattungsmerkmalen. Auf der Basis der Ergebnisse und vor dem Hintergrund der im 4-Sterne Superior angesiedelten Marke „Leonardo Royal“ entwickelte die Architektin Melanie Mitterer von Neudahm Design anschließend das neue Raumkonzept. „Die Formensprache der Leonettes ist klar und modern, beinhaltet aber ebenso feminine und verspielte Elemente“, erklärt Mitterer.

Kennzeichnend ist dabei ein fein abgestimmtes, gendersensibles Farb- und Designkonzept mit warmen und entspannenden Tönen. Licht wird gekonnt und dezent eingesetzt. So gibt es im Raum stimmungsvolle Lichtinseln, die eine heimelige Atmosphäre schaffen und zur Entspannung einladen. Die Beleuchtung im Bad ist optimal, dennoch behaglich. Für Atmosphäre sorgen zudem hochwertige Stoffe und Materialien, übergroße Bettdecken und so viele Kissen wie man möchte. Ob am großflächigen Schreibtisch oder auf der Kingsize-Matratze mit Komfort-Topper – für die Arbeit am Laptop gibt es reichlich Platz.

Eine Tee- und Kaffeemaschine mit großzügiger Auswahl sowie ein zusätzlicher Wasserkocher sorgen für mehr Wohlbefinden. Die Bäder bieten das gewisse „Mehr“: die Duschen verfügen über einen Massagekopf; Glätteisen und Power-Föhn, ein kuscheliger Bademantel, die Leonettes Flip-Flops sowie große flauschige Handtücher gehören genauso zur Ausstattung wie eine exklusive Beauty-Kollektion der Kosmetik-Marke „Sea of Spa“ aus dem Toten Meer. Ein zusätzlicher Kosmetikspiegel bietet für die morgendliche oder abendliche Beauty-Routine höchsten Komfort. Mitterer: „Nach einem erfolgreichen Tag bieten die Leonettes einen Rückzugsort, mit dem die „me time“ beginnt.“ Natürlich stehen die Zimmer auch männlichen Reisenden zur Verfügung.

Sicherheit ist oberstes Gebot

Doch nicht nur Komfort und zahlreiche Benefits zeichnen die Leonettes aus. Sie erfüllen auch die höchsten Anforderungen an das Sicherheitsbedürfnis von Frauen, ergänzt durch die umfangreichen, extern zertifizierten Hygienemaßnahmen. Sie liegen in der Nähe der Aufzüge, so dass lange Wege verhindert werden. Alle Zimmer sind mit Türspion und Sicherheitsschloss ausgestattet, der Room Service erfolgt ausschließlich durch Leonardo-Mitarbeiterinnen und schon das Check-in läuft maximal diskret ab.

Leonettes an zwölf Standorten in Central Europe

Die ersten Leonettes werden im Leonardo Royal Hotel Nürnberg buchbar sein, das im Juni 2021 eröffnet wird. Im Zuge der Renovierung des Leonardo Royal Berlin Alexanderplatz, die Ende August abgeschlossen sein soll, zieht das neue Zimmerprodukt auch hier ein. Weitere Stationen ab Sommer sind das neue Leonardo Royal Barcelona Fira sowie ausgewählte Häuser der Marke „Leonardo Royal“ in Deutschland, Italien und Polen, darunter in Baden-Baden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Köln, Mannheim, München, Ulm, Venedig und Warschau – mit ihrem Markenkernwert „besonders bereichernd“ ergänzen die Leonardo Royal Hotels damit ihr Konzept.

Weitere Informationen: https://www.leonardo-hotels.de/leonettes

uwelehmann/ surpress