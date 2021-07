Einzigartige Naturschauplätze in der Region Fribourg

Abseits von den großen Touristenströmen warten hier eine ganze Reihe besonderer Naturschauplätze. Die Region Fribourg und Natur, das gehört einfach zusammen. Die herbe Schönheit der Freiburger Voralpen, der natürlichste Fluss der nördlichen Alpen, intakte Auenlandschaften und naturbelassenen Uferzonen – bei diesen Beispielen ist es kein Wunder, dass die Region in der Westschweiz besonders stolz ist auf ihre abwechslungsreiche Flora und Fauna. Bei geführten Wanderungen, mit Entdeckertipps, Erlebniswelten und vielen gelebten Traditionen teilen die Menschen ihre Verbundenheit mit der Natur mit ihren Gästen.

Einzigartige Parks und Naturschauplätze

Grande Cariçaie

Durch das 50 Kilometer lange Naturschutzgebiet am Neuenburgersee führen flache, naturnahe Wander- und Fahrradwege. Spezielle Plattformen laden zum Beobachten ein, schöne Sandstrände zum Baden und Entspannen. Das Bird-Life-Naturzentrum La Sauge gibt einen Einblick ins Leben im Auengebiet der Grande Cariçaie. Ausstellungen wie ‘Faszinierende Unterwasserwelt!’ vermitteln spielerisch viel Naturwissen.

Vanil Noir

Zauberhaft ursprüngliche Täler voller botanischer Kostbarkeiten und schroffe „Vanils“ (wie die Felszacken im Freiburger Dialekt heißen) prägen dieses Naturschutzgebiet, unter ihnen auch der höchste Berg im Kanton Freiburg, der Vanil Noir (2389 m).

Breccaschlund

Die gletschergeformte Karstlandschaft mit saftigen Weiden, zerklüfteten Gipfeln und Steilwänden zählt zu den schönsten Alpentälern der Schweiz. Wanderer freuen sich über Flora und Fauna sowie einladende Alphütten.

Naturpark Gantrisch

In wildromantischer Kulisse vom Schwarzsee über Fluss-Auen bis zu einladenden Alpen und Aussichtsbergen: Der Park bietet Entdeckertipps in den Erlebniswelten Genuss, Kultur und Brauchtum. Dazu gibt es jede Menge Natur und Sportmöglichkeiten.

Übersicht über alle Parks und Naturschauplätze unter www.fribourgregion.ch/natur

Erfrischende Abenteuer entlang der Sense

Laut WWF ist die Sense der natürlichste Fluss im nördlichen Alpenraum. Die Kraft und den Zauber des Bergwassers hautnah erleben, durchs Auengebiet spazieren, auf naturbelassenen Kiesbänken innehalten und barfuß Kiesel und das kühle Nass spüren, entschleunigt jeden Besucher. Einen der schönsten Abschnitte des Flusses finden Wanderer von der Guggersbachbrücke bis zur Schwarzwassermündung. Auf einer Strecke von rund 15 Kilometern und rund 3,5 Stunden Wanderzeit fließt die Sense durch ein canyonartiges Gebiet, mit Sandsteinwänden, die bis zu 200 Meter hoch sind. Wer mit Kindern unterwegs ist, kann ab der Guggersbachbrücke den rund 4 km langen Spazierweg nehmen. Auch hier lassen die Uferauen, Sand- und Kiesbänke viel Platz für kleine erfrischende Abenteuer in der Natur.

Wo Bäume Namen haben

Die Kraft der Bäume und ihren Wert für die Natur weiß die Region Fribourg sehr zu schätzen. 22 dieser außergewöhnlichen Exemplare mit Namen wie „Obelix“, „der Beschützer“, „Großvater“ oder „die Hydra“ sind auf einer Online-Karte verzeichnet und freuen sich über staunende Besucher. Sie fallen durch ihre besondere Größe auf, ihre Form, ihr Alter oder bestimmte Merkmale – und alle sind sie perfekte Orte für eine Verschnaufpause vom Alltag. Weitere Informationen unter www.fribourgregion.ch/baeume

Ein Stück Natur in der Stadt

Kultur und Natur liegen in der Kantonshauptstadt Fribourg ganz nah beisammen. Wer nach einem Stadtbummel durch eines der größten geschlossenen Ortsbilder des mittelalterlichen Europas einen Abstecher ins Grüne machen möchte, findet im Botanischen Garten der Universität ein kleines Paradies. Von der Seerose bis zum Edelweiß gedeihen auf einer Fläche von 1,5 Hektar fast 5.000 Pflanzenarten. Das ganze Jahr über finden dort Führungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten statt. Der Eintritt in den Botanischen Garten ist kostenlos.

Fribourg Region

Die Tourismusregion Fribourg liegt im Westen der Schweiz und entspricht geografisch dem Kanton Freiburg. Von den Seen im Norden über die kulturreiche Mitte bis hin zu den Voralpen bietet die Region beste Voraussetzungen für einen abwechslungsreichen Urlaub. Naturliebhaber, Genießer und Kulturinteressierte finden in der Region Fribourg lebendige Traditionen, die Reisende dazu einladen, die Region und ihre Spezialitäten besonders intensiv zu entdecken. Kulturelles Zentrum ist die Brückenstadt Fribourg mit ihren zahlreichen gotischen Fassaden und ihrem Wahrzeichen, der St. Nikolaus Kathedrale. Wanderer genießen spektakuläre Wege und Aussichten in den Regionen Schwarzsee oder La Gruyère – Heimat des berühmten Schweizer Käses Le Gruyère AOP.

uwelehmann/ surpress