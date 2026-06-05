WisdomTree legt UCITS ETF auf die Weltraumwirtschaft auf

Der proprietäre Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Unternehmen darzustellen, die an Aktivitäten der Weltraumwirtschaft beteiligt sind. Zu diesen Aktivitäten gehören die Ermöglichung des Zugangs zum Weltraum und die Unterstützung von Weltraumoperationen durch Infrastruktur für Starts, Orbital- und Weltraumeinsätze, die Bereitstellung kommerzieller weltraumgestützter Dienste und Konnektivität, die Bereitstellung von Verteidigungslösungen zum Schutz nationaler Interessen im und durch den Weltraum sowie die Entwicklung neuer weltraumorientierter und weltraumgestützter Technologien.

Der WisdomTree Space Economy UCITS ETF ermöglicht ein Engagement in der Weltraumwirtschaft über vier zentrale Segmente: Starts und Infrastruktur, kommerzieller Weltraum, Verteidigung und Weltraum sowie neue Technologi Der Index wählt und gewichtet Unternehmen anhand ihrer Relevanz für die Weltraumwirtschaft und wendet dabei ein eigenes Bewertungssystem an, das thematische mit unternehmensspezifischen Scores kombiniert, um Unternehmen und Segmente zu priorisieren, die für die weitere Entwicklung und Kommerzialisierung dieses Bereichs am relevantesten sind. Mit diesem Ansatz soll ein dynamisches und zukunftsorientiertes Engagement erzielt werden, wobei durch vierteljährliche Neugewichtungen sichergestellt wird, dass das Portfolio im Zuge der Weiterentwicklung des Themas stets auf die relevantesten Chancen ausgerichtet bleibt.

Pierre Debru, Head of Research, Europa, WisdomTree, erklärte: „Der Weltraum wandelt sich von einem Nischenbereich unter staatlicher Führung zu einem breiteren wirtschaftlichen Ökosystem mit wachsender kommerzieller und strategischer Bedeutung. Ein entscheidender Meilenstein in diesem Wandel könnte der Börsengang von SpaceX sein, der Erwartungen zufolge beispielloses Interesse bei Anlegern wecken und die allgemeine Beteiligung an der Weltraumwirtschaft weiter vorantreiben wird. Der ETF soll diesen Wandel durch einen diversifizierten und zukunftsorientierten Anlageansatz in der Weltraumwirtschaft abbilden.“

Die Anlageargumente für die Weltraumwirtschaft beruhen auf einer starken Konvergenz von technologischer Innovation, sinkenden Startkosten, wachsenden kommerziellen Anwendungsfällen und neuen Ambitionen der Regierungen. Der Weltraum, der früher weitgehend auf staatlich geführte Missionen beschränkt war, entwickelt sich zu einem breiteren kommerziellen Ökosystem, das Starts und die dafür erforderliche Infrastruktur, Konnektivität, Datendienste, Verteidigungsanwendungen und Technologien der nächsten Generation umfasst. Da Trägersysteme immer effizienter werden und die Kosten für den Zugang zum Weltraum sinken, erweitern sich die Möglichkeiten entlang der Wertschöpfungskette und eröffnen sowohl etablierten Luft- und Raumfahrtunternehmen als auch spezialisierten Innovatoren neue Wege.

Gleichzeitig werden weltraumgestützte Dienste wie Erdbeobachtung, Geoinformation, Navigation und Kommunikation zunehmend in die Realwirtschaft integriert und unterstützen Branchen von der Landwirtschaft über die Logistik bis hin zur Klimaüberwachung und kritischen Infrastruktur. Neue Anwendungsbereiche, darunter die Fertigung und Wartung im Orbit sowie weltraumgestützte Dateninfrastruktur, erschließen ebenfalls neue Märkte und stärken das langfristige Wachstumspotenzial des Themas.

Alexis Marinof, CEO, Europa, WisdomTree, ergänzte: „Seit der Auflegung unseres ersten thematischen ETF im Jahr 2018 haben wir uns auf die Entwicklung differenzierter Strategien konzentriert, die Anlegern ein gezieltes Engagement in transformativen, langfristigen Themen bieten, die einen Mehrwert für ihre Portfolios schaffen können. Dieser neue ETF baut auf unseren bewährten thematischen Kompetenzen auf und bietet einen transparenten, researchbasierten Ansatz für den Zugang zu einem der spannendsten Innovationsfelder. Er unterstreicht zudem unser Bestreben, Anlegern ein breites Spektrum an researchbasierten thematischen Engagements anzubieten, die dazu beitragen können, sich wandelnde Portfolioziele zu erreichen.“