Eine nachhaltige Zukunft erfordert bedeutende ökologische, soziale und regulatorische Veränderungen, welche zweifelsohne zu weitreichenden Umbrüchen in Wirtschaft und Gesellschaft führen werden.Für Anleger ist es von entscheidender Bedeutung, sich im Hinblick auf diese Veränderungen zu positionieren. Als ein führender Anbieter von nachhaltigen Anlagelösungen sind wir bei J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management davon überzeugt, das Richtige zu tun und durch nachhaltiges Investieren zudem das Fundament für langfristig positive Wertentwicklung zu legen. Eine dauerhafte, nachhaltige Rendite kann nur erzielt werden, wenn die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen erhalten bleibt.

Als Unternehmen in Familienbesitz liegt Nachhaltigkeit in unserer DNA. Vor über 30 Jahren gehörten wir zu den ersten Vermögensverwaltern, die nachhaltige Anlagestrategien entwickelten. Unsere Mission ist es, unseren Kunden zu ermöglichen, ihre finanziellen Ziele sowie ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem wir hochwertige Investmentlösungen anbieten. Dies tun wir, indem wir eine umfangreiche Palette an aktiv verwalteten Investmentfonds und maßgeschneiderten Mandaten in allen Anlageklassen anbieten.

Wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit eine langfristige treibende Kraft für Veränderungen ist und integrieren ESG-Faktoren in unsere Anlagelösungen, engagieren uns aktiv bei Unternehmen und arbeiten daran, mit unseren Investitionen eine substanzielle

Wirkung zu erzielen. Eine Investmentstrategie, die unsere Philosophie bestens verkörpert, ist die JSS Sustainable Equity – Global Thematic Strategie. Die einzigartige Kombination von langfristigen und globalen thematischen Trends und unserer Expertise im Bereich Nachhaltigkeit hat sich ausgezeichnet bewährt. Durch die Anwendung eines thematischen Ansatzes können wir transformatorische Wachstumsmöglichkeiten erkennen, um Unternehmen zu identifizieren, welche die richtigen Lösungen für die Zukunft bieten. Gleichzeitig vermeiden wir Unternehmen, die diese Herausforderungen nicht angehen.

Wir bei J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management sind fest entschlossen, unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. So haben wir ein Klimaversprechen für Kohlenstoffneutralität bis 2035 abgegeben. Zudem haben wir vor kurzem als erstes Schweizer Institut den „Finance for Biodiversity Pledge“ unterzeichnet.

