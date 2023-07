Dividendenregen: DAX-Konzerne erhöhen Ausschüttungen in nur 2 Jahren um 53,5 %, auch weltweit zeigt sich eindeutiger Trend

Rekordjahr 2023: noch nie zuvor haben die DAX-Konzerne so hohe Dividendenauszahlungen vorgenommen. Auch weltweit stehen die Zeichen auf Wachstum, wie aus einer neuen Infografik von Business2Community hervorgeht.

Die DAX-Unternehmen werden im Jahr 2023 Dividenden in Summe von etwa 52,5 Milliarden Euro für das vorangegangene Geschäftsjahr ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 3,5 Prozent. Besonders eindrücklich indes die Entwicklung von 2021 auf 2022: hier kletterten die Dividendenausschüttungen um 47,8 Prozent nach oben.

Wie die Infografik aufzeigt, stehen nicht nur in Deutschland die Zeichen auf Gewinnbeteiligungen. So haben weltweit 95 Prozent der Unternehmen in diesem Jahr ihre Dividenden entweder konstant gehalten, oder erhöht. Alleine im ersten Quartal wurden Dividenden in Höhe von 326,7 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet, ein Anstieg von 12 Prozent.

Die höchste Dividendensumme von allen DAX-Konzernen hat dabei BMW ausgeschüttet. Der Autobauer zahlte in diesem Jahr 5,6 Milliarden Euro an seine Anteilseigner. An zweiter Stelle folgt Mercedes-Benz, gefolgt von Allianz, Volkswagen und Siemens.

Anleger scheinen gut daran zu tun, Dividendenwerte in ihrem Portfolio ausreichend zu berücksichtigen. Gemäß einer Untersuchung der vergangenen 20 Jahre sind Dividenden für 52 Prozent des Wertzuwachses in einem Aktiendepot verantwortlich. Lediglich 40 Prozent fällt auf Kursanstiege zurück, der Rest indes auf Zugewinne im Zuge von Aktienrückkäufen.

Wie aus der Infografik hervorgeht, sind Marktbeobachter durchaus überzeugt von einer positiven Entwicklung des wichtigsten deutschen Aktienindizes. Gemäß Prognosen – auf Grundlage historischer Daten und durchschnittlicher Renditen – notiert der DAX im Jahr 2037 zwischen 47.000 und 82.000 Punkten.

https://www.business2community.com/de/news/aktien-news/dividendenregen-dax-konzerne-erhoehen-ausschuettungen-in-nur-2-jahren-um-535-auch-weltweit-zeigt-sich-eindeutiger-trend

(Business2Community)