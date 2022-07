BVT erweitert Angebot für institutionelle Investoren im Bereich Residential Real Estate

Die BVT Unternehmensgruppe (“BVT”), München, Spezialist für Investitionen in Wohnimmobilien-Projektentwicklungen im US-Multi-Family Markt, erweitert ihr Angebot um Luxemburger Fonds. Nach einer für einen einzelnen Investor konzipierten Fondsstruktur in Form eines Luxemburger S.C.S. SICAF-RAIF („BVT Residential USA 16“) wurde nun eine zweite Fondsstruktur, der BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF, lanciert und der Teilfonds „BVT Residential USA 18″ als Multi-Investoren-Fonds aufgelegt.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft der BVT-Gruppe, die derigo GmbH & Co. KG („derigo“), agiert als ausgelagerter Portfoliomanager für die vom Luxemburger AIFM, der VP Fund Solution (Luxembourg) S.A., im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs verwalteten Fonds. Nach dem für einen einzelnen Investor konzipierten Fondsstruktur BVT Residential USA 16 mit einem Volumen von 100 Mio. US-Dollar wurde nun der BVT Residential USA 18, ein Teilfonds des BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF, nach Luxemburger Recht aufgelegt. Das geplante Zielvolumen liegt bei 200 – 250 Mio. US-Dollar Eigenkapital. Der BVT Residential USA 18 wird in Deutschland aus der BVT-Gruppe heraus an professionelle und semiprofessionelle Anleger vertrieben. Mit diesen neuen Produkten am Standort Luxemburg erweitert BVT das Angebot für die institutionelle und internationale Investorenschaft.

Der BVT Residential USA 18 wird sich, wie alle Fonds der BVT Residential USA Serie, gemeinsam mit sorgfältig ausgewählten US-Partnern frühzeitig an der Entwicklung von Class-A-Mietwohnanlagen an ausgesuchten Standorten in den USA beteiligen. Der geplante Exit erfolgt über einen Verkauf der jeweiligen Gesamtkomplexe, sobald die Wohnungen weitgehend vermietet sind. Für die Investoren können sich durch den frühen Einstieg in die Wertschöpfungskette überdurchschnittliche Ertragschancen bei einer relativ kurzen Haltedauer von geplant drei bis vier Jahren ergeben.

Im Investitionsfokus des BVT Residential USA 18 stehen Standorte an der Ostküste und im Sunbelt mit sehr guten Marktbedingungen und regionalen Marktgrundlagen. Die BVT-Gruppe verfügt aufgrund einer eigenen Niederlassung in Atlanta und Büros in Boston und Orlando sowie eines starken Netzwerks zu etablierten Projektentwicklern über einen sehr guten Marktzugang und eine nachhaltige Projektpipeline.

Martin Stoß, Geschäftsführer der BVT Holding, war maßgeblich an der Entwicklung des neuen Fondskonzeptes nach Luxemburger Recht beteiligt. „Mit dem neuen Fondskonzept bietet die BVT neben deutschen auch internationalen institutionellen Anlegern mit (Wohn) Sitz in der EU oder im EWR die Möglichkeit, unkompliziert in die BVT Residential USA Serie zu investieren. Gerade mit den letztjährigen Verkäufen von Apartmentanlagen im Umfang von rund einer halben Milliarde US-Dollar haben wir einmal mehr bewiesen, dass sich unsere Erfahrung, die regionale Vernetzung, das qualifizierte Ankaufsresearch und der Zugang zu potentiellen institutionellen Käufern für unsere Anleger auszahlen.“

