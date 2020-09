Zwei „Paris Aligned“ Klima-ETFs

Der Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF* (ISIN: IE00BMDPBY65) und der Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF* (ISIN: IE00BMDPBZ72) bieten Anlegern ein Engagement in Aktien mit großer bzw. mittlerer Kapitalisierung in Europa und den USA, mit dem Ziel, Klimawandelrisiken zu verringern, aber auch Chancen in der kohlenstoffarmen Übergangsphase im Rahmen einer breit diversifizierten Aktienstrategie zu nutzen – und das zu wettbewerbsfähigen Kosten

von 15 Basispunkten.

Beide Smart Beta-ETFs werden eine neue, am Pariser Abkommen orientierte, Version der Benchmarks STOXX Europe 600 und S& P 500 nachbilden. Die Methodik der „Paris Aligned Benchmark“ ist einzigartig und zukunftsweisend, da sie nicht nur darauf abzielt, eine Momentaufnahme zu erstellen,welche Unternehmen bis dato Vorreiter in Sachen Klimaschutz waren. Die Indizes sollen insbesondere klar aufzeigen, welche Firmen auch in Zukunft verbindlich einen großen Beitrag zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft leisten werden.

Franklin Templeton hat bei diesen neuen ETFs mit etablierten Indexanbietern, S&P Dow Jones Indizes

und Qontigo, zusammengearbeitet und die wichtigsten übergeordneten Benchmarks ausgewählt, die

für Anleger am relevantesten sind: S& P 500 & STOXX Europe. Beide Indexanbieter haben bei der Entwicklung dieser technischen und bahnbrechenden Klima-Benchmarks mit Spezialisten für die Messung und Aufbereitung von CO₂- bezogenen Daten zusammengearbeitet.

Im Kern ging es dabei um die Bewertung der jeweiligen Risikoprofile und Ziele der einzelnen Unter- nehmen auf dem Weg zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft. Diese an dem Pariser Klimaabkommen ausgerichteten Indizes haben ehrgeizige Kohlenstoffreduktionsziele, aber auch aussagekräftige umfassendere Umwelt-, Sozial- und Governance- Komponenten (ESG) und schaffen so eine nachhal-

tige Kernlösung für unterschiedliche Investoren.

(MARCUS WEYERER, ETF Specialist)