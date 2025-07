WhoFinance – der führende Marktplatz für Finanzberatung in Deutschland

„Mein Geld“ im Gespräch mit Mustafa Behan, Gründer WhoFinance

Sie sind Gründer und Geschäftsführer von WhoFinance, was steckt hinter Ihrem Unternehmen?

MUSTAFA BEHAN: WhoFinance ist der führende Marktplatz für Finanzberatung in Deutschland. Seit 2007 können Kunden auf WhoFinance.de Anbieter von Finanzdienstleistungen bewerten und finden. Von Beginn an prüft WhoFinance jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung. WhoFinance verfügt über proprietäre Algorithmen, um die Authentizität von Bewertungen zu prüfen. Damit werden auch die strengen Anforderungen des Wettbewerbsgesetzes an die Bewertungsprüfung erfüllt.Pro Monat suchen 2,5 Millionen Kunden auf WhoFinance nach Anbietern und Beratung auf Basis der geprüften Kundenbewertungen.

WhoFinance ist weltweit führend bei einer Reihe von Such- und Matching-Technologien: Die Suchalgorithmen von WhoFinance bilden mittels Künstlicher Intelligenz menschliches Suchverhalten ab. Über VoiceTechnologien, Podcasts, den FINOLIX-App Baukasten sowie den KI-Chatbot Susi können Finanzberater ihren Marktauftritt wirksam und schnell digitalisieren und lokale Märkte für sich gewinnen.

Warum sind Ihre Beraterzahlen so stabil und was machen Sie anders?

MUSTAFA BEHAN: WhoFinance legt höchsten Wert auf die Qualität der veröffentlichten Bewertungen. Jede Bewertung wird vor Veröffentlichung geprüft. WhoFinance hat von Anfang an, also seit 2007, auf Künstliche Intelligenz gesetzt, um Berater und Kunden miteinander zu verbinden. Und WhoFinance legt größten Wert darauf, echte Mehrwerte für Kunden und Berater zu schaffen.

Können Sie mir sagen, wo Ihre Stärken und Ihr Alleinstellungsmerkmal liegen im Vergleich zu anderen Vertriebsplattformen?

MUSTAFA BEHAN: Zunächst einmal: Wir versuchen gar nicht, eine Vertriebsplattform zu sein. Wir sind ein Marktplatz. Wir veröffentlichen geprüfte Kundenbewertungen – vor allem im Interesse der Endkunden. Im Ergebnis sorgt das dafür, dass viele Kunden auf WhoFinance nach Beratung suchen – eben, weil sie sich auf die Bewertungen verlassen können. Davon wiederum profitieren Berater, die gute Arbeit leisten und sich auf WhoFinance präsentieren.

Welche Vorteile haben Verbraucher, wenn Sie auf WhoFinance suchen?

MUSTAFA BEHAN: Die Beratungsthemen, die auf WhoFinance von Kunden gesucht werden, sind mit den schwierigeren Entscheidungen im Leben verbunden. Eine Immobilie zu kaufen, ist für die meisten Menschen das größte finanzielle Risiko, das sie im Leben eingehen. Eine größere Geldanlage, ein Vorsorgeplan und Personenversicherungen sind allesamt Themen, bei denen Menschen Beratung und Begleitung benötigen. Sie benötigen Berater, denen sie wirklich vertrauen können. Und genau diese Berater finden Kunden auf WhoFinance.

Warum ist es für Investmenthäuser und Versicherer sehr interessant, mit Ihnen zu arbeiten?

MUSTAFA BEHAN: WhoFinance hat eine große Reichweite. Sowohl bei Kunden als auch bei Beratern. Mittlerweile sind mehr als 100 000 Berater bei WhoFinance gelistet. Mit WhoFinance können Investmenthäuser und Versicherer sehr schnell Reichweite sowohl bei Endkunden als auch bei Beratern aufbauen. Zudem bauen wir Technologien, die schnell und einfach von vielen Anbietern genutzt werden können – ohne große Investitionen und Vorlaufzeiten, die IT-Projekte normalerweise mit sich bringen. Eine eigene App für Berater? Eine eigene generative KI? Einbindung von Podcasts in Anbieterseiten? Bei WhoFinance stehen diese Technologien fertig im Regal und sind sofort nutzbar.

Sie haben mit Susi eine KI ins Leben gerufen. Was kann sie und warum ist sie für Nutzer spannend und unbedingt erforderlich?

MUSTAFA BEHAN: Finanzdienstleister müssen auf das rasante Wachstum generativer KI schnell reagieren. Kunden gewöhnen sich schnell an generative KI-Modelle wie ChatGPT, um sämtliche Bereiche ihres Lebens zu organisieren. Darum verbinden sich Kunden künftig anders – und auch später – mit Anbietern wie Banken, Versicherungen oder Finanzberatern. Im Ergebnis bedeutet dies nichts weniger als eine vollständige Neuorganisation der Anbieterlandschaft bei Finanzdienstleistern. Neue Wettbewerber, neue Vermarktungsprozesse und neue Beratungsansätze werden innerhalb der kommenden zwölf Monate diesen Wandel befördern. Etablierte Anbieter müssen ihre Technologien und Prozesse schnell und vor allem kundenorientiert anpassen. Sie müssenKunden die Möglichkeit bieten, individuelle Anliegen schnell und ohne Umwege lösen und schnell Wissen abfragen zu können und nach Bedarf mit Beratern verbunden zu werden. Dabei ist entscheidend, dass KI-Lösungen von Anbietern geschultes und kontrolliertes Wissen nutzen – und nicht auf ungeprüfte Informationen im Netz zurückgreifen.

Susi ist eine „enabled AI“, also eine „geschulte KI“. Berater beziehungsweise Anbieter können Susi beibringen, was sie können muss. Susi kann mit Wissen geschult werden und ebenso kann Susi Abläufe und Prozesse lernen. Susi versteht Kundenanliegen, kann Fragen beantworten, an Berater:innen übergeben oder in Direktabschlüsse weiterleiten. All das kann man Susi beibringen – und zwar ohne ITKapazitäten zu bemühen. Dabei versteht Susi Kundenanliegen in jeder Sprache und kann sowohl bei Kunden als auch intern für Mitarbeiterschulungen und die Steuerung großer Projekte genutzt werden.

WhoFinance hat Susi gemeinsam mit Amazon Web Services entwickelt als einen europäischen Beitrag zu KI-Entwicklung. Susi genügt höchsten Ansprüchen an Datenschutz und Regulatorik, die Daten werden – Einwilligung der Kunden vorausgesetzt – nur in Deutschland gespeichert.

Für Anbieter haben Sie zusätzlich mit der Mein Geld Medien Elastic Play ausgerollt. Warum ist dieses Konzept so effizient?

MUSTAFA BEHAN: WhoFinance hat mehr Datenverständnis über lokale Märkte und deren Veränderung als jeder andere in Deutschland. Wonach suchen Kunden in welcher Region? Welche Beratungsmodelle werden gerade von Kunden angefragt? Was bewerten Kunden gut und was eher nicht? Welche Berater liegen gerade in der Kundengunst vorn? Wie verändert sich das im Zeitverlauf? All diese Fragen kann WhoFinance datengetrieben beantworten – und zwar in Echtzeit. Diese Daten ermöglichen Anbietern, genau zu erkennen, wann und wo ihr Produkt gefragt ist.

Was ersparen sich Anbieter und warum finden sie schneller die Zielgruppen?

MUSTAFA BEHAN: Anbieter haben sofort Reichweite für ihre Produkte und Dienstleistungen bei Kunden und bei Beratern. Und ganz wichtig, Anbieter können ihre jeweiligen Vertriebspartner durch Elastic Play wirksam in der Kundengewinnung unterstützen.

Wie flexibel ist Elastic Play und warum ist es ein Mehrwert für Berater und Anbieter?

MUSTAFA BEHAN: Elastic Play läuft in Echtzeit. In dem Moment, in dem Anbieter wissen, was sie brauchen, ist das Marktverständnis sofort verfügbar. Die Mikromärkte, die für den Anbieter in Frage kommen, sind transparent. Die Ansprache der jeweiligen Berater und der jeweiligen Kunden geht so viel effizienter als bisher.

Warum haben Sie Mein Geld Medien als Partner gesucht?

MUSTAFA BEHAN: Mein Geld Medien ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Finanzdienstleistung in Deutschland. Sie zeichnet ein hohes Maß an Professionalität, ein starker Drang zur technologischen Erneuerung sowie unternehmerische Weitsicht aus. Wir glauben, dass das die wesentlichen Faktoren sind, um vom aktuellen technologischen Umbruch zu profitieren.

Vielen Dank für das Gespräch.