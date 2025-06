US-VPI: Aussicht auf zwei Zinssenkungen vor Jahresende?

Die VPI-Kerninflationsdaten blieben in diesem Monat hinter den Markterwartungen zurück: Sowohl der Gesamt- als auch der Kerninflationsindex stiegen im Monatsvergleich nur um 0,1 % gegenüber den Erwartungen von 0,2 % bzw. 0,3 %. Der Inflationsrückgang war umfassend und wurde sowohl durch die Abschwächung der Superkerninflation (Kerndienstleistungen ohne Wohnungsbau) um 0,1 % als auch durch die Wareninflation um 0,0 % verursacht. Angesichts der im April eingeführten Änderungen in der Handelspolitik, die für den Markt ermutigend sein dürften, war die niedrige Wareninflation besonders bemerkenswert.

Dies ist bereits das vierte Mal, dass die monatliche Inflationsrate nahe oder unter 0,2 % liegt. Dies dürfte die Zuversicht der Fed stärken, dass sie auf dem richtigen Weg ist, ihr Inflationsziel von 2 % zu erreichen. Es ist auch ein wichtiger Datenpunkt, da die Wirtschaft allmählich mit potenziellem inflationärem Gegenwind durch die Handelspolitik konfrontiert ist. Dies sollte die Fed zuversichtlicher stimmen, dass wir von einer soliden Ausgangsbasis ausgehen, zumal die Fed die potenzielle Inflation aus der Handelspolitik eher als einmalige Auswirkung betrachtet.

Dieses Ergebnis wird die derzeitige Zinspolitik der US-Notenbank in nächster Zeit wahrscheinlich nicht ändern. Die Fed muss unserer Ansicht nach noch die Auswirkungen der Handelspolitik auf die Inflation in vollem Umfang abwarten, und die Inflationserwartungen des Marktes müssen nach wie vor auf einem soliden Fundament stehen, bevor sie reagiert – zumal die harten Wirtschaftsdaten, einschließlich der Beschäftigungsdaten, weiterhin stark sind. Dieser Bericht wird die Fed jedoch darin bestärken, dass wir uns in Bezug auf die zugrunde liegende Inflation auf dem richtigen Weg befinden. Die Entwicklung der Leitzinsen im nächsten Jahr ist sicherlich schwieriger zu prognostizieren, da die Wirtschaft und die Märkte von den politischen Entscheidungen der Regierungen in den USA und weltweit beeinflusst werden. Derzeit sind kumulative Senkungen der Fed Funds Rate um 50 Basispunkte für das Jahr eingepreist. Dieses Ergebnis macht uns zuversichtlicher, dass wir vor Jahresende mindestens zwei Zinssenkungen erleben werden.