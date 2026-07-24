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PIMCO zur EZB-Sitzung

Inflationsrisiken ausgewogener – Markt preist zu hohe Straffung ein – Keine Zinssenkung in 2027?

Die Europäische Zentralbank hat den Einlagenzins auf ihrer heutigen Sitzung unverändert bei 2,25 Prozent belassen. Konstantin Veit, Portfoliomanager bei PIMCO, kommentiert die Entscheidung der Währungshüter:

„Aus unserer Sicht haben sich die Inflationsrisiken seit Juni spürbar ausbalanciert.

Den Aufwärtsrisiken durch die Weitergabe gestiegener Energiepreise und potenzielle Zweitrundeneffekte stehen Abwärtsrisiken infolge einer schwachen Wachstumsdynamik sowie einer möglichen Deeskalation zwischen den USA und dem Iran gegenüber.

Die am Markt eingepreiste zusätzliche Straffung um 70 Basispunkte erscheint uns vor diesem Hintergrund überzogen.

Wir gehen davon aus, dass die EZB im September eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird.

Sollte die EZB ihren Zinserhöhungszyklus bei einem Leitzins von 2,5 % beenden, dürfte sie unserer Ansicht nach darauf abzielen, wertvollen Spielraum für konventionelle geldpolitische Maßnahmen zu wahren. Eine Rücknahme dieser Zinserhöhungen im kommenden Jahr halten wir für unwahrscheinlich.“

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