Kategorie wählen

Allgemein

Neuwirth Zins-Kommentar

Der militärische Konflikt im Iran hat die Preisdynamik in Europa und den USA nachhaltig verändert. Über die Ölpreise hat sich der Krieg unmittelbar auf die Inflation ausgewirkt, und das zugrunde liegende Waffenstillstandsabkommen steht weiterhin auf wackligen Beinen

Eine rasche Entspannung ist damit nicht in Sicht. Die Inflation dürfte auf beiden Seiten des Atlantiks mittelfristig erhöht bleiben. Die entscheidende Frage ist daher nicht, ob, sondern wie unterschiedlich Fed und EZB darauf reagieren müssen und das erfahren Sie in der heutigen Ausgabe des Zinskommentars.

Jüngster Inflationsanstieg: EZB unter Zugzwang und Fed mit Puffer

Ein Blick auf die Inflations- und Leitzinsentwicklung liefert erste Hinweise (vgl. Abbildung 1). In der Eurozone bewegte sich die Teuerung vor Kriegsbeginn auf einem relativ stabilen Niveau, zog mit Ausbruch des Konflikts jedoch an. Die EZB reagierte bereits im Juni mit einer Leitzinserhöhung, um die Inflationserwartungen im Zaum zu halten. Zwar deuten die Juni-Daten auf eine beginnende Erholung hin, angesichts des Irankrieges bleibt der Preisdruck aber ein Belastungsfaktor, der die EZB auch künftig fordern dürfte.

In den USA zeigt sich ein ähnliches Muster: Auch dort war die Inflation vor dem Krieg vergleichsweise stabil, wenn auch bereits auf höherem Niveau als in der Eurozone. Mit Kriegsbeginn zog die Teuerung ebenfalls an. Die Fed hat darauf bislang jedoch nicht mit einer Zinserhöhung reagiert und muss es aller Voraussicht nach auch nicht. Denn anders als die EZB verfügt die US-Notenbank über einen wichtigen Puffer.

Dieser Puffer ergibt sich aus dem Zinsniveau selbst: Die amerikanische Geldpolitik ist bereits deutlich restriktiver als die europäische. Bis vor Kurzem lag der Realzins in den USA bei über einem Prozent, während er in der Eurozone weiterhin negativ ist. Die Fed hat sich mit ihrem hohen Leitzinsniveau also frühzeitig Spielraum verschafft, den kriegsbedingten Inflationsschub auszusitzen, ohne selbst nachlegen zu müssen. Die EZB dagegen agiert von einer deutlich niedrigeren Ausgangsbasis aus und dürfte bei einem erneuten Preisschub schneller unter Zugzwang geraten.

Vor diesem Hintergrund bleibt die Aussicht getrübt: Der Ölpreis hat sich von den Kriegsfolgen leicht erholt, ein bleibender Schaden für die Weltwirtschaft ist wahrscheinlich und der internationale Handel dürfte unter den geopolitischen Spannungen leiden. Für Verbraucherinnen und Verbraucher heißt das: Die Inflation wird uns wohl noch eine Weile begleiten. Der entscheidende Unterschied liegt darin, wer sich das Abwarten leisten kann, und das ist vor allem die Fed.

print

Tags: , ,

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 2 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld