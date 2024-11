Janus Henderson: Fed-Entscheidung – Vertrauen verloren?

Was in der sehr knappen Erklärung der Fed zunächst auffällt, ist das Streichen dieser Zeile: „Der Ausschuss gewinnt mehr Vertrauen, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung 2 Prozent bewegt“.

Diese Änderung könnte Ausdruck eines vorsichtigeren oder gedämpften Optimismus gegenüber der Inflationsentwicklung auf dem Weg zum 2 %-Ziel der FED sein. Obwohl Fortschritte eingeräumt wurden, könnte die Streichung des Satzes darauf hindeuten, dass der Ausschuss eine allzu optimistische Haltung zur Inflation vermeiden möchte, insbesondere vor dem Hintergrund eines unsicheren finanzpolitischen Kurses.

Durch die Streichung der Aussage „mehr Vertrauen“ signalisiert die Fed möglicherweise auch ihre Bereitschaft, flexibel auf die kommenden Daten zu reagieren. Diese Formulierungsänderung könnte als Zusicherung interpretiert werden, die Geldpolitik entsprechend der Entwicklung der tatsächlichen Inflationsdaten und der wirtschaftlichen Bedingungen anzupassen, anstatt sich auf einen bestimmten Kurs festzulegen.

Für einige Beobachter könnte das Ausbleiben dieses Satzes darauf hindeuten, dass das Vertrauen des Ausschusses in eine nachhaltige Annäherung der Inflation an das 2-Prozent-Ziel geschwunden ist.

