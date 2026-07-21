Kategorie wählen

Allgemein

Hamburg Direct Bank erhöht Tagesgeld-Zinsen

Die Hamburg Direct Bank verbessert ihre Kondition für Tagesgeld und hebt den Aktionszins für Neukunden auf 3,41 % p.a.* an

Der Zinssatz wird für drei Monate und für Anlagebeträge bis 150.000 Euro garantiert. Tagesgeld verbindet attraktive Verzinsung mit hoher Flexibilität: Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich.

Die Einlagen der Hamburg Direct Bank unterliegen der gesetzlichen Einlagensicherung der Hamburg Commercial Bank in Deutschland und sind damit bis zu 100.000 Euro je Einleger geschützt. Zudem ist die HCOB dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e. V. (ESF) angeschlossen, der auch die Einlagen der Hamburg Direct Bank absichert. Weitere Informationen zur Einlagensicherung finden Sie hier.

Infos hier

print

Tags: ,

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 2 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld