Hamburg Direct Bank erhöht Tagesgeld-Zinsen

Der Zinssatz wird für drei Monate und für Anlagebeträge bis 150.000 Euro garantiert. Tagesgeld verbindet attraktive Verzinsung mit hoher Flexibilität: Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich.

Die Einlagen der Hamburg Direct Bank unterliegen der gesetzlichen Einlagensicherung der Hamburg Commercial Bank in Deutschland und sind damit bis zu 100.000 Euro je Einleger geschützt. Zudem ist die HCOB dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e. V. (ESF) angeschlossen, der auch die Einlagen der Hamburg Direct Bank absichert. Weitere Informationen zur Einlagensicherung finden Sie hier.

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