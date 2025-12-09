Kategorie wählen

Allgemein

Fed steht vor wichtiger Entscheidung

Eine kommentierende Analyse von François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management

Trotz eines schwierigen Umfelds – einem schwächelnden Arbeitsmarkt und einer nach wie vor hohen Inflation – wird erwartet, dass die US-Notenbank (Fed) bei ihrer letzten Sitzung im Jahr 2025 eine weitere Lockerung der Geldpolitik beschließen wird. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im September verdeutlicht die wachsenden Risiken für den Arbeitsmarkt. In Kombination mit Leitzinsen, die nach wie vor über dem geschätzten neutralen Niveau liegen, dürfte dies die Zentralbank zu einer dritten Zinssenkung in Folge im Dezember veranlassen.

Unsere Erwartungen:

  • Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) dürfte seine Leitzinsen um 25 Basispunkte auf 3,50 % bis 3,75 % senken, um die Risiken zwischen Inflation und Beschäftigung auszugleichen.
  • In der Pressekonferenz dürfte Jerome Powell die vorübergehende Natur der mit den Zöllen verbundenen Preissteigerungen betonen, die mit der Konjunkturabkühlung verbundenen Risiken für den Arbeitsmarkt hervorheben und klarstellen, dass diese dritte Lockerungsmaßnahme die Geldpolitik näher zu einer neutralen Haltung bringt.
  • Wichtige Daten zu Beschäftigung und Inflation, deren Veröffentlichung sich aufgrund des Shutdowns der US-Regierung verzögert hat, werden erst nach der Sitzung verfügbar sein. Die Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen (Summary of Economic Projections, SEP) dürfte daher weitgehend unverändert bleiben: Der langfristige Leitzins wird bei 3,0 % belassen und der „Dot Plot” deutet auf eine größere künftige Unsicherheit hin.

Zusammenfassend:

Angesichts des gespaltenen Ausschusses und der verspäteten Datenveröffentlichungen dürfte Jerome Powell erneut die Bedeutung der Datenabhängigkeit betonen und das doppelte Mandat der Fed bekräftigen: Stabilisierung der Inflation bei etwa 2 % und maximale Beschäftigung. Das Ergebnis sollte keine Überraschung sein, und die Auswirkungen dürften begrenzt sein.

print

Tags: , ,

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein Geld 05 | 2025

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld