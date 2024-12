Ethenea: Fed – Langsam, aber sicher auf Lockerungskurs

Doch was macht den Konsens so unmissverständlich? Jörg Held, Head of Portfolio Management bei Ethenea Independent Investors S.A., analysiert die Lage:

„Die Federal Reserve (Fed) wird im kommenden Meeting am 18. Dezember 2024 höchstwahrscheinlich eine weitere Zinssenkung beschließen. Langsam, aber sicher steuert sie ihren Leitzins in Richtung des neutralen Zinssatzes, den sie selbst bei drei bis 3,5 Prozent sieht. Die Aussagen der meisten FOMC-Mitglieder sowie die jüngsten Entwicklungen am Arbeitsmarkt und der Inflation deuten auf eine vorsichtige, aber kontinuierliche Lockerung hin.