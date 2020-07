Emirates: Mia san zurück!

Rückkehr in die bayerische Landeshauptstadt: Emirates hat am vergangenen Mittwoch wieder Linienflüge für Passagiere zwischen seinem Drehkreuz in Dubai und München aufgenommen. Die Fluggesellschaft bedient nach der temporären Einstellung des weltweiten Passagierflugbetriebs aufgrund von COVID-19 aktuell bereits wieder ein Streckennetz von 52 Destinationen und bietet Reisenden zwischen den Regionen Asien-Pazifik, Golf, Europa und Amerika sichere und bequeme Flüge von, nach und via Dubai.

Die vier wöchentlichen Flugverbindungen zwischen München und Dubai werden jeweils mittwochs, freitags, samstags und sonntags durchgeführt. Flug EK50 startet planmäßig um 15:40 Uhr in München und landet um 23:45 Uhr in Dubai. Der Rückflug EK49 verlässt das Emirat um 08:50 Uhr und erreicht den Münchner Flughafen um 13:15 Uhr. Auf der Strecke kommen moderne Jets des Typs Boeing 777-300ER in einer Drei-Klassen-Konfiguration zum Einsatz.

„Wir freuen uns, neben unseren bereits bestehenden täglichen Frankfurt-Flügen jetzt auch München wieder mit vier wöchentlichen Verbindungen anzufliegen“, so Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe. „Das Flugangebot für unsere Passagiere aus Deutschland wird damit deutlich ausgebaut und wir arbeiten weiterhin kontinuierlich an der sukzessiven Wiederaufnahme weiterer Strecken. Darüber hinaus freut es uns, dass unsere Heimat Dubai bereits seit einer guten Woche wieder für Geschäfts- und Urlaubsreisende geöffnet ist.“

Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH: „Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme der Flüge unseres langjährigen Kunden Emirates. Diese Verbindung ist für Touristen und Geschäftsreisende aus Bayern sowie der Golfregion eine sehr gute Nachricht.“

Emirates-Flüge können online auf emirates.de , telefonisch unter +49 69 945 19 20 00 oder über Reisebüros gebucht werden. Besucher Dubais sollten im Besitz einer internationalen Krankenversicherung sein, welche die Erkrankung an COVID-19 während der gesamten Aufenthaltsdauer abdeckt. Zusätzliche Informationen zu den Einreisebestimmungen sind hier nachzulesen: https://mediaoffice.ae/en/news/2020/June/21-06/Supreme-Committee-of-Crisis-and-Disaster-Management-announces-new-air-travel-protocols

Gesundheit und Sicherheit stehen an erster Stelle: Emirates hat ein umfassendes Maßnahmenpaket für jeden Abschnitt der Reise eingeführt, um die Sicherheit seiner Passagiere und Mitarbeiter am Boden sowie in der Luft zu gewährleisten. Dazu gehören kostenlose Hygienekits mit Masken, Handschuhen, Handdesinfektionsmitteln und antibakteriellen Tüchern für alle Fluggäste. Weitere Informationen zu den Sicherheitsmaßnahmen unter folgendem Link: https://www.emirates.com/de/german/help/your-safety/