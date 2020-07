VILA VITA: Restaurant Atlântico mit ursprünglich-regionaler Küche und Farm to Table

Einflüsse aus Zeiten der Eroberungen und Entdeckungen finden sich in den modern interpretierten Gerichten. Die typischen Zutaten, von denen einige schon fast in Vergessenheit geraten sind, baut Küchenchef Pedro in den Hotelgärten an oder bezieht sie von kleinen Herstellern und lokalen Lieferanten. Nachhaltigkeit, Saisonalität und Regionalität der Produkte haben dabei oberste Priorität.

Für Chef Pedro Pinto steht die Rückbesinnung auf die Wurzeln der regionalen Küche im Vordergrund seines Schaffens. So finden sich in seinem Roots-Menü traditionelle Eintöpfe wie die Caldeirada do Atlântico und der Cozido, den er beispielsweise mit den proteinreichen Saat-Platterbsen verfeinert. Als Fischgericht steht außerdem das Raia Alhada de Olhão mit Rochen und Herzmuscheln aus dem Sotavento auf der Karte. Vom Landgut Herdade dos Grous im Alentejo stammt das Schweinefleisch, das Chef Pedro mit einer feinen Komposition aus Eicheln, Rüben, Äpfeln, Bimi und Senfsamen serviert. Nicht nur Vegetarier werden die Hortas de Sotavento lieben, ein Kartoffelgericht, das mit dem Fruchtfleisch der Johannisbrotfrucht zubereitet wird. Der Johannisbrotbaum, einst mitgebracht von den Arabern, ist seit jeher ein Bestandteil der regionalen Küche der Algarve.

Das Atlântico Restaurant ist eines von elf Restaurants in der kulinarischen Welt des VILA VITA Parc (@culinaryworldofvilavita). Die Restaurants arbeiten weitestgehend mit der Farm to Table Philosophie, die auf Saisonalität und Regionalität der Zutaten basiert, und so werden beispielsweise eine Vielzahl der Bio-Produkte, inklusive der Fleischwaren, vom zum Hotel gehörenden ökologischen Land- und Weingut im Alentejo, der Herdade dos Grous, bezogen.

Über Vila Vita Parc Resort & Spa

VILA VITA Parc Resort & Spa ist Portugals exklusivstes 5* Resort und gehört seit seiner Eröffnung im Jahr 1992 zu The Leading Hotels of the World. Aus seiner Liebe zu Portugals Süden entwickelte der deutsche Unternehmer Dr. Reinfried Pohl die Idee, ein Strandresort der Extraklasse an der Algarve zu bauen – und die Erfolgsgeschichte wird nun schon in zweiter Generation fortgeschrieben. Mit 170 Zimmern, Suiten und Villen, 10 Restaurants – darunter das mit zwei Michelin-Sternen prämierte „Ocean“ unter Leitung des Österreichers Hans Neuner – und der 22 Hektar großen Parkanlage mit direktem Zugang zu einer malerischen Badebucht ist das VILA VITA Parc heute Flaggschiff der VILA VITA Hotel & Touristik GmbH. Zur Gruppe zählen vier weitere Hotels in Deutschland und Österreich, wie seit 1997 auch das Wein- und Landgut „Herdade dos Grous“ (Landgut der Kraniche). Der ökologische Betrieb versorgt das Resort mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln und preisgekrönten Weinen, bietet außerdem 24 Gästezimmer und bestens ausgestattete Tagungsräume. Die neueste Ergänzung im Portugal-Portfolio der VILA VITA Touristik GmbH ist die VILA VITA Collection. Sie umfasst eine exklusive Kollektion von Designervillen außerhalb des Resorts und bieten ein authentisches Urlaubserlebnis für fünf bis 16 Gäste. Zu seinen bereits vorhandenen Luxusvillen im malerischen Fischerdörfchen Salema erweitert die VILA VITA Collection ihr Portfolio um das neue Townhouse Sol & Mar und um das Villa Hibiscus Beach House in Galé.

Infos: www.vilavitaparc.com

uwelehmann/surpress