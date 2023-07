Zum Start der Sommerferien: Fastned installiert den 1.500. Schnellladepunkt in Europa

Dieser wurde pünktlich zum Beginn der Sommerreisezeit in Betrieb genommen. Rouen ist ein bekannter Punkt auf einer der beliebtesten Routen für Urlauber:innen, die über oder nach Frankreich reisen.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Ladepunkte im gesamten Fastned-Netzwerk um über 50 Prozent gestiegen. Reisende, die in diesem Jahr mit einem Elektroauto in den Urlaub fahren, können nun auf mehr als 270 Fastned-Schnellladestationen in ganz Europa zugreifen.

Fast alle Ladesäulen an den im vergangenen Jahr neu errichteten Fastned-Stationen haben eine Ladeleistung von 300 kW oder mehr. Damit können je nach Fahrzeugtyp bis zu 300 Kilometer in nur 15 Minuten aufgeladen werden.

Michiel Langezaal, CEO und Mitbegründer von Fastned, sagt: „2012 haben wir Fastned mit dem Ziel gegründet, allen Elektroautofahrenden die Freiheit zum Fahren zu ermöglichen. Dies erfordert eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur, an deren Bereitstellung wir in den letzten elf Jahren sehr hart gearbeitet haben.

Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem Urlauber:innen problemlos mit einem Elektrofahrzeug durch Europa reisen können. Sogar mit einem Wohnwagen oder einem Anhänger können sie dank unserer Drive-through-Stationen problemlos laden, ohne den Anhänger abkoppeln zu müssen.“

Seit letztem Sommer hat Fastned mehr als 60 Stationen in Europa eröffnet. Mehr als 560 Ladepunkte wurden an den neuen und bereits bestehenden Stationen installiert. Langezaal fügt hinzu: „Wir wählen immer Orte, an denen viel Verkehr herrscht. Und das zahlt sich aus. In Frankreich zum Beispiel haben wir im vergangenen Jahr 24 neue Stationen eröffnet und bis heute mehr als 50.000 Ladevorgänge ermöglicht. Das hat zu mehr als acht Millionen abgasfreien Kilometern geführt. Und darauf bin ich stolz. Wir werden unser Netz weiter ausbauen und im kommenden Jahr viele neue Stationen mit den schnellsten Ladesäulen an stark frequentierten Standorten in Europa errichten.“

(Fastned)