Vom Rückenwind profitieren: Schwellenländer und Aktienmärkte im Blickpunkt

„Die besser als erwartet ausgefallenen Verbraucherpreisdaten in den USA vergangene Woche gaben Risikoanlagen, einschließlich der Schwellenländer, starken Rückenwind. Der EMBI Global Diversified Index für Staatsanleihen verzeichnete in der vergangenen Woche eine Rendite von 0,29 Prozent, während der CEMBI Broad Diversified Index für Unternehmensanleihen mit einer Rendite von 0,19 Prozent nicht weit dahinter lag. Der Großteil der Rendite wurde durch den Anstieg der US-Zinsen angetrieben, da man davon ausging, dass der Straffungszyklus nach einer weiteren Zinserhöhung der Federal Reserve am 26. Juli beendet sein würde. Dennoch halten wir es für wahrscheinlich, dass dies ein Wendepunkt in der Stimmung gegenüber den Schwellenländern darstellt, da stabile oder niedrigere Kernzinsen die Möglichkeit von Primäremissionen bieten und die Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Fälligkeiten abnehmen.

Allein in dieser Woche gingen zwei Investment-Grade- und ein High-Yield-Unternehmen aus dem Nahen Osten an die Märkte. Die Auftragsbücher waren deutlich überzeichnet, und die Kurse der Anleihen lagen 25-35 Basispunkte über den ursprünglichen Prognosen. Die Inflation hat in den meisten Schwellenländern bereits ihren Höhepunkt erreicht, und ein schwächerer Dollar wird diesen Desinflationspfad unterstützen und Zentralbanken mehr Sicherheit geben, mit der Lockerung zu beginnen. Wir sehen daher ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die lokalen Währungssätze.“

Lewis Grant, Senior Portfolio Manager for Global Equities at Federated Hermes Limited:

„In dieser Woche wächst der Optimismus an den Märkten, da die Anzeichen in den USA (und vielleicht sogar in Großbritannien) auf eine sanfte Landung hindeuten. Da die Inflation allmählich nachlässt, verschiebt sich das Bild von einer anhaltenden Phase hoher Zinsen hin zu Zinssenkungen in nicht allzu ferner Zukunft. Noch ist es nicht so weit – die Inflation ist nach wie vor hoch und hat sich als hartnäckig erwiesen, so dass wir in diesem Jahr mit weiteren Zinserhöhungen rechnen -, aber die Anleger blicken über den Tellerrand hinaus: Diese rationalere Sichtweise deutet auf ein Nachlassen der Risikoaversion hin, fast auf ein Nachlassen der Spannungen. Anleger und Zentralbanker können jetzt aufatmen.

Eine rationalere Sichtweise der Anleger wird zu einer Ausweitung der Möglichkeiten an den Aktienmärkten führen, und schon jetzt ist eine größere Bandbreite zu beobachten. Die Erwartung einer Zinssenkung wird die Chancen für Aktienkäufer weiter erhöhen. Der enge, auf Megacaps ausgerichtete Markt hat die Märkte im Jahr 2023 über Wasser gehalten: Wenn sich in dieser Berichtssaison bestätigt, dass eine Rezession nicht unvermeidlich ist, erwarten wir, dass Chancen im gesamten Spektrum der Marktkapitalisierung gesucht werden, wobei Wachstumswerte mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung wieder interessant werden. Während mehr Wachstumschancen verfügbar werden, werden wir insbesondere auf starke Bilanzen und Bestandszahlen achten. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Marktstimmung fragil ist – die geopolitischen Verhältnisse können sich jederzeit ändern.

Während der vergangenen Tage gab es Meldungen über eine Verschärfung des Konflikts in der Ukraine, eine weitere Verlangsamung in China und große US-Banken, die mit erheblichen Immobilienverlusten konfrontiert sind. Jede dieser Bedrohungen hat zusammen mit unzähligen Unbekannten das Potenzial, den Stimmungsumschwung zu stoppen. Die Betonung der Qualität und die Diversifizierung des Portfolios ist nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie.“

(Federated Hermes Limited)