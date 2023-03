Federated Hermes: Stresstest für die Banken und die Dynamik einer Krise

„Die Märkte haben sich nun beruhigt, nachdem die Credit Suisse und die europäischen Banken unter starken Druck geraten waren.

Die jüngsten Entwicklungen boten einen Einblick in die Dynamik einer Krise. Sie zeigten, wie sich der Druck, der an der Peripherie des Bankensystems beginnt und nicht systemrelevante Akteure betrifft, schnell auf größere Institute und über Regionen hinweg ausbreiten kann, da die Angst das Vertrauen, insbesondere in die schwächsten Glieder, abrupt untergräbt. Die Probleme der Credit Suisse sind schon seit einiger Zeit bekannt, und die jüngste Meldung schien hauptsächlich durch die Angst selbst ausgelöst worden zu sein (die sich aus dem Zusammenbruch der SVB-Bank und dem Stress in den US-Regionalbanken Ende letzter Woche ergab) und nicht durch eine Veränderung der Fundamentaldaten.

Die politischen Entscheidungsträger haben schnell eingegriffen und zusätzliche Stützungsmaßnahmen ergriffen, was das Vertrauen gestärkt und das Ansteckungsrisiko vorerst eingedämmt hat. Die Schweizerische Nationalbank stellte der Credit Suisse eine Finanzhilfe in Höhe von 50 Mrd. CHF zur Verfügung. Die Situation bleibt jedoch unbeständig, da die Stimmung am Markt weiterhin fragil ist.

Zumindest wird der jüngste Stress im Bankensektor eine deutliche Narbe hinterlassen. Es ist nun klar, dass es an den Finanzmärkten mehrere und oft verborgene Schwachstellen gibt, die durch höhere Zinssätze gefährdet sind. Mehrere Akteure hatten sich an ein Umfeld mit extrem lockerer Liquidität gewöhnt und haben nun Mühe, mit höheren Zinssätzen und knapper werdender Liquidität zurechtzukommen. Die Zeit der Selbstzufriedenheit, in der es den Anschein hatte, dass die außerordentliche geldpolitische Straffung des letzten Jahres nur begrenzte Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Realwirtschaft hatte, ist vorbei.

Alle Augen richten sich nun auf die Zentralbanken und die Auswirkungen der jüngsten Ereignisse auf den kurz- und längerfristigen Kurs der Geldpolitik.“

Orla Garvey, Senior Fixed Income Portfolio Manager bei Federated Hermes Limited:

„Die Zentralbanken befinden sich in einer schwierigen Situation, nachdem die SVB und die Credit Suisse in dieser Woche die Konsequenzen gezogen haben. Die Gesamtinflation liegt auf unangenehme Weise über dem Zielwert, die Kerninflation erweist sich als hartnäckig, und nun müssen sie sich mit Risiken für die Finanzstabilität auseinandersetzen.

In dieser Hinsicht war die EZB ein interessanter Prüfstein. Wachstum und Inflation in der Eurozone haben in diesem Jahr durchweg positiv überrascht, und die Prognosen der EZB-Experten sehen die Inflation bis 2025 immer noch über 2 Prozent.

Wie bereits angekündigt, hat die EZB die Leitzinsen um 50 Basispunkte angehoben. Wie erwartet gab sie keine Prognosen ab, sondern verwies auf die Datenabhängigkeit. Im Vorfeld der Ankündigung hatte der Markt mit 35 Basispunkten gerechnet, so dass es sich in dieser Hinsicht nicht um einen großen Schock handelte. Die Märkte rechneten schnell mit einer kleinen Chance auf eine weitere Zinserhöhung im Mai, womit der Zinserhöhungszyklus beendet wäre.

Die Datenabhängigkeit und die Vorstellung, dass es keine Kompromisse zwischen Preis- und Finanzstabilität gibt, bedeuten unserer Meinung nach, dass die Zinsmärkte kurzfristig in großen, volatilen Bandbreiten bleiben werden.“

(Instinctif Partners)