Vila Vita: Fokus auf Emotionen und Wohlfühlgefühl in der Gastronomie

Das Jahr 2024 war für das Hospitality Unternehmen Vila Vita erfolgreich. Dies bestätigt auch Michael Hamann, Geschäftsführer von Vila Vita Marburg. Er resümiert das vergangene Jahr und spricht im Interview über vielversprechende neue Projekte für 2025.

Herr Hamann, das Jahr 2025 hat begonnen. Welche Schwerpunkte setzt Vila Vita Marburg?

Ein zentraler Fokus bleibt unsere Vision der emotionalen Gastronomie, die wir in Marburg leben. Persönliche Geschichten, regionale Zutaten oder thematische Menüs, die Erinnerungen und Emotionen wecken, sorgen für ein tiefgreifendes Erlebnis. Insbesondere die sozialen Medien verstärken diesen Trend: Gäste teilen eindrucksvolle Gerichte oder stimmungsvolle Inszenierungen online, was emotionale Gastronomie zu einem starken Marketinginstrument macht. Gastronomiebetriebe, die diesen Ansatz authentisch umsetzen, können langfristig erfolgreich sein. Das hat auch die Eröffnung unseres neuen Asian Fusion Konzeptes MIZU gezeigt, sicherlich der Höhepunkt im letzten Jahr. Hier geht es um die bereits angesprochenen Multi-Sensorik-Erlebnisse: schmecken, riechen, erleben durch Qualität, Service, Licht und Musik.

Was erwartet Gäste im Asian Fusion Restaurant Mizu?

Wir setzen hier ganz neue Maßstäbe für die Region: eine urbane Mischung aus einzigartiger Atmosphäre, kosmopolitisches look & feel, einem maßgeschneiderten Soundkonzept und natürlich authentische Asian Fusion Kulinarik, die ihres gleichen sucht. Es ist ein Ort, an dem kulinarische Innovation auf höchste Qualität trifft. Die großartigen Kritiken und das Feedback der Gäste als auch der Fachpresse zeigen uns, dass wir so viel nicht verkehrt gemacht haben: Tripadvisor 5/5 Punkte, Google 4.9/5 Punkten.

Das Sternerestaurant Marburger Esszimmer, das zu Vila Vita gehört, heimst beste Kritiken ein. Möchten Sie Marburg als Genuss-Hotspot etablieren?

Absolut! Wobei ich der Meinung bin, dass uns das längst gelungen ist. Wir haben hier sechs Gastronomien auf absolutem Top-Niveau und das mit einer kulinarischen Vielfalt, die in dieser gebündelten Form bundesweit sicher einzigartig ist. Bereits drei Monate nach Eröffnung erhielt das Marburger Esszimmer einen ersten Michelin-Stern sowie einen weiteren grünen Stern des renommierten Restaurant-Guides. Es folgten weitere Auszeichnungen des Gault Millau, Bestnoten von den Testern der Gourmetmagazine „Der Feinschmecker“ und „Falstaff“, und viele weitere namenhafte Auszeichnungen, auf die wir sehr stolz sind.

Wie sieht die Buchungslage im Hotel Rosenpark für 2025 aus?

Bezüglich der Buchungslage für das Jahr 2025 in unserem Hotel VILA VITA Rosenpark sieht es sehr gut aus. Insbesondere die Wochenenden sind gut gebucht, für einzelne Monate wie den August und über die Ostertage haben wir aber noch Kapazitäten. Wenn sich unsere Individualgäste dann im März Gedanken um ihren Sommerurlaub machen, wird sich das ändern und sie werden kurzfristig buchen. Unser Ziel ist es, eine Balance zwischen unseren Leisure- und Businessreisenden herzustellen und dass jeder auf seine Kosten kommt.

Wie lautet Ihre Prognose für die Hotellerie, wie wird sich diese in den kommenden Jahren entwickeln?

Wir spüren weiterhin die Verschiebung vom internationalen Traveller zum nationalen Traveller. Hier wären wir wieder bei den emotionalen Aufhängern, die genauso auf die Hotellerie gemünzt werden können. In Zukunft werden nur noch Betriebe und Konzepte erfolgreich sein, bei denen ausschließlich das Wohlfühl-Gefühl im Fokus steht. Dabei schlägt Qualität den Preis. Reisende sind auf der Suche nach einem Erlebnis, das individuell auf sie maßgeschneidert ist.

Der Fachkräftemangel und Nachwuchsförderung sind nach wie vor allgegenwärtige Themen. Wie steuern Sie diesen Herausforderungen entgegen?

Wir beschäftigen 46 Auszubildende – das ist eine großartige Zahl, auf die wir stolz sind. Aber ich denke, die gesamte Branche hat sich bereits grundlegend verändert. Personal ist eine knappe und wertvolle Ressource. Der Schlüssel liegt beim Thema Wertschätzung. Mitarbeitende wollen sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen – und das zu Recht. Wertschätzung darf nicht nur ein Wort sein. Wir dürfen den Menschen hinter der Arbeitskraft nicht vergessen. Das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden hat einen großen Einfluss auf ihre Leistungsfähigkeit. Hier die richtige Balance zu finden, ist die Herausforderung.

Sie haben bereits die Ausbildung erwähnt. Welche Rolle spielt sie bei Vila Vita Marburg?

Eine sehr große! Unser Slogan lautet: „einzigartig, vielfältig“, und das trifft auch auf unsere Ausbildung zu. Wir vereinen 12 unterschiedliche gastronomische Outlets unter unserer Marke – von gutbürgerlich, mediterran, regional und asiatisch bis hin zur Sterneküche. Mehr Vielfalt bekommt man in Deutschland nicht.

Doch das ist nicht alles: Unsere Auszubildenden wirken auch bei einzigartigen Events mit, wie der „Landpartie“, die bundesweit ihresgleichen sucht. Es bleibt also immer spannend. Und das gilt auch für den administrativen Bereich: Hotelfach-Azubis durchlaufen bei uns alle relevanten Abteilungen wie Marketing, Buchhaltung, Controlling, Eventmanagement und Einkauf.

Apropos Landpartie: Sie gehen am 6. Juli 2025 in die 11. Auflage dieses Genussevents auf dem Hofgut Dagobertshausen. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?

Wir bekommen immer wieder die Rückmeldung der teilnehmenden Akteure, die ja nun wirklich schon viel gesehen und erlebt haben, dass es so ein Genuss-Event nur einmal gibt: Bei uns in Dagobertshausen. Das fängt bei der detaillierten Organisation an, bei der Qualität der Speisen, der Stimmung vor Ort und einem unglaublich eingespielten Team. Die Gäste wissen nach zehn Jahren Landpartie: Dieses Genussfestival ist einfach einzigartig und man genießt einen Tag im Sommer voller guter Laune, hervorragendem Essen, ausgezeichneten Weinen und bekannten Koch Persönlichkeiten.

Unsere kulinarischen Adressen umfassen zudem in Marburg die Eismanufaktur Aroma, den Feinkostladen „essentials“ aber auch bürgerliche Küche im „Bückingsgarten“ unterhalb vom Schloss, das Landhaus Restaurant „Waldschlösschen“, das mediterrane „Oliva“ und die Fine-Dining-Tempel „MIZU“ und „Marburger Esszimmer“.

Wir arbeiten gerade auch an neuen Konzepten und werden eines davon bereits in 2025 eröffnen. man kann also gespannt sein, was da kommen wird. So viel sei verraten: wir bleiben bei Vila Vita unserem eigenen Anspruch treu.

