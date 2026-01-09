Turkish Airlines legt den Grundstein für eine neue Investitionsinitiative

Im Rahmen dieses strategischen Schritts, der sich an der Vision der Fluggesellschaft für das Jahr 2033 orientiert, fanden an mehreren Standorten – allen voran am Flughafen Istanbul, dem Heimatflughafen der Fluggesellschaft – Grundsteinlegungen für acht neue Einrichtungen mit einem Gesamtinvestitionswert von über 100 Milliarden Türkische Lira (TRY, rund zwei Milliarden Euro) statt.

Im Rahmen ihrer neuen Investitionen wird Turkish Airlines die folgenden Projekte umsetzen, um ihre weltweite Spitzenposition in den Bereichen Fracht, technischer Wartung und Catering zu sichern:

Turkish Cargo SmartIST Phase 2: eines der weltweit größten Luftfrachtzentren mit einer jährlichen Kapazität von 4,5 Millionen Tonnen. Die schrittweise Fertigstellung ist für den Zeitraum 2027-2028 geplant.

Die Haupt-Catering-Anlage von Turkish Airlines: eines der weltweit größten Inflight-Catering-Zentren, mit einer Kapazität zur Versorgung von über 500.000 Passagieren pro Tag. Die Inbetriebnahme wird im Zeitraum 2027-2028 erwartet.

Das Triebwerkswartungszentrum von Turkish Technic: Dessen Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Als eines der größten europäischen Wartungszentren für Flugzeugtriebwerke der neuen Generation wird es die Wartung von Rolls-Royce-Triebwerken der Typen Trent XWB-84, Trent XWB-97 und Trent 7000 ermöglichen.

Zusätzliche Flugzeugwartungshangars: werden von Turkish Technic errichtet und sollen 2026 fertiggestellt werden. Sie schaffen eine gleichzeitige Wartungskapazität für 12 Flugzeuge und erhöhen die aktuelle Wartungsleistung des Unternehmens um durchschnittlich 20 %.

E-Commerce-Komplex: ein Schlüsselelement der Logistik- und digitalen Transformationsvision, dessen Inbetriebnahme für 2026 geplant ist. Er stärkt die Rolle von Turkish Airlines im globalen Handel durch Widect, sein operatives Modell der neuen Generation für „integrierte Tür-zu-Tür-Frachtlösungen“.

Istanbul Data Center und Flugtrainingszentrum (Phase 1): Das Data Center soll im Zeitraum 2027-2028 in Betrieb gehen und wird als digitales Rückgrat der operationellen Kontinuität mit seiner Hochsicherheitsinfrastruktur und fortschrittlichen Datenmanagementfähigkeiten die Technologiekapazität des Unternehmens auf ein neues Niveau heben. Das Flugtrainingszentrum (Phase 1) ist für den Zeitraum 2026-2027 vorgesehen und steht im Zentrum der Investitionen in seine Mitarbeiter, um die langfristige Wachstumsstrategie von Turkish Airlines zu unterstützen.

Das zusätzliche Crew-Terminalgebäude von Turkish Airlines: soll angesichts des expandierenden Betriebs bis 2026 fertiggestellt werden. Als ergänzendes Infrastrukturelement ist es Teil der Investitionen, um einen nahtlosen Logistikfluss zwischen Bodenabfertigung, Wartung und Flugbetrieb zu gewährleisten.

Diese Investitionen bilden das Fundament eines integrierten Wachstumsmodells. Es fördert operationelle Kapazitäten, technische Infrastruktur und digitale Fähigkeiten. Ziel ist es, Turkish Airlines bis zu ihrem hundertjährigen Bestehen im Jahr 2033 zu einer der fünf größten Flotten weltweit zu machen. Zugleich dienen diese Investitionen als Rückgrat eines strategischen Luftfahrt-Ökosystems, das globale Operationen unterstützt.

Prof. Ahmet Bolat, Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender des Exekutivkomitees von Turkish Airlines, über die Investitionen: „Im Einklang mit unseren Zielen für 2033 entwickeln wir nicht nur unsere Flotte, sondern auch die robuste Infrastruktur weiter für die vollständige Auslastung unserer Flotte. Unsere Investitionsinitiative von über 100 Milliarden Türkischen Lira umfasst ein breites Spektrum: von unseren Frachtbetrieben über unsere technische Wartungskapazität und unsere Catering-Zentren bis hin zu integrierten Betriebslösungen. Dadurch stärken wir unsere globale Wettbewerbsfähigkeit und liefern einen konkreten Beleg unserer Vision, Türkiye zu einem der weltweit führenden Luftfahrtdrehkreuze zu entwickeln. 2026 werden diese Investitionen 26.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Bei vollständigem Abschluss aller Phasen wird die Zahl sogar auf 36.000 ansteigen. Mit diesen Schritten bauen wir nicht nur Einrichtungen. Wir errichten ein Ökosystem für die Zukunft der Wirtschaft und des Luftfahrtsektors unseres Landes. Heute trägt der Beitrag unseres Unternehmens 65 Milliarden US-Dollar zur Wirtschaft unseres Landes bei. Bei Erreichen unserer Ziele für 2033 wird dieser Wert 144 Milliarden US-Dollar betragen.“

