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Wirtschaft

Thai Airways erweitert Flugangebot ab München

Ab 16. Dezember ergänzt die thailändische Nationalfluggesellschaft ihr bestehendes Flugprogramm zwischen München und Bangkok um drei zusätzliche Verbindungen pro Woche


Die neuen Flüge werden jeweils montags, mittwochs und freitags unter den Flugnummern TG927 (München – Bangkok) und TG926 (Bangkok – München) durchgeführt. Zum Einsatz kommt der moderne Boeing 787-9 Dreamliner, der für hohen Reisekomfort und moderne Kabinenausstattung steht und in einer Kabinenkonfiguration mit 30 Business-Class-Sitzen (Royal Silk Class) sowie 268 Sitzplätzen in der Economy Class zum Einsatz kommt. Damit steigt die Zahl der wöchentlichen Verbindungen ab München auf insgesamt zehn Flüge; deutschlandweit – inklusive der Flüge ab Frankfurt – bietet Thai Airways künftig 24 wöchentliche Verbindungen nach Thailand an.

Mit den zusätzlichen Frequenzen bietet Thai Airways ihren Kunden noch mehr Flexibilität bei der Reiseplanung sowie zusätzliche Reisemöglichkeiten nach Bangkok und zahlreichen weiteren Destinationen innerhalb Thailands, Asiens und Australiens.

Die Flüge sind ab sofort über alle Buchungskanäle sowie in den globalen Reservierungssystemen (GDS) zu den gewohnten Tarifbedingungen buchbar.

Die Erweiterung unterstreicht die strategische Bedeutung des Standorts München innerhalb des europäischen Streckennetzes von Thai Airways und trägt der kontinuierlich steigenden Nachfrage nach Flugverbindungen zwischen Deutschland und Thailand Rechnung. So stärkt Thai Airways ihre Präsenz auf dem deutschen Markt und bietet Geschäfts- wie Urlaubsreisenden künftig noch mehr Auswahl, Flexibilität und ausgezeichnete Anschlussmöglichkeiten über das Drehkreuz Bangkok.

Übersicht der zusätzlichen Flüge ab 16. Dezember

  • TG927: München – Bangkok (Montag, Mittwoch und Freitag)
  • TG926: Bangkok – München (Montag, Mittwoch und Freitag)
  • Fluggerät: Boeing 787-9 Dreamliner
  • Sitzplatzangebot: 30 Business-Class-Sitze (Royal Silk Class) und 268 Sitzplätze in der Economy Class

Die bestehenden täglichen Flüge ab München, TG925 (München – Bangkok) und TG924 (Bangkok – München), werden weiterhin mit dem Airbus A350-900 durchgeführt.

Thai Airways freut sich darauf, ihre Gäste künftig mit einem noch attraktiveren Flugangebot ab München willkommen zu heißen – smooth as silk.

 

 

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