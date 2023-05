Stabwechsel bei FERI: Dr. Marcel V. Lähn wird neuer Chief Investment Officer

Dr. Marcel V. Lähn ist seit 1. Mai 2023 neuer Chief Investment Officer (CIO) der FERI Gruppe. Er folgt auf Dr. Heinz-Werner Rapp, der diese Funktion seit 2006 innehatte und bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit (30. November 2023) weiterhin als Vorstand verantwortlich zeichnet.

Mit dem Stabwechsel geht zum 1. Mai 2023 eine neue Ressortverteilung im FERI-Vorstand einher: Dr. Marcel V. Lähn ist für die Bereiche Anlagestrategie, Asset Allocation, Investmentprozess, Investment Research und Investment Management zuständig. Dr. Heinz-Werner Rapp übernimmt das Ressort Investment Controlling und verantwortet wie bisher das Thema Sustainable Finance sowie die Leitung des von ihm gegründeten FERI Cognitive Finance Institute. Dieses wird er auch über den 30. November 2023 hinaus führen.

Dr. Marcel V. Lähn ist seit einem Jahr Mitglied des Vorstandes bei FERI. Zuvor arbeitete der promovierte Volkswirt als Managing Director und Chief Operating Officer für BDT & Company International LLP in Frankfurt am Main. Davor war er Chief Investment Officer der BHF-BANK AG und leitete als Generalbevollmächtigter das Private Banking der Bank. „Ich freue mich sehr, nun die komplette Verantwortung für die bewährten Investmentprozesse bei FERI übernehmen zu dürfen und die Portfoliostrategien mit einem Schwerpunkt auf Multi Asset Investments für unsere Mandanten weiterzuentwickeln“, sagt Dr. Marcel V. Lähn. Besonderes Augenmerk liege künftig auf einer noch breiteren Integration von Alternative Assets und Zukunftsthemen in die FERI-Portfolios.

„Dr. Marcel Lähn bringt viel Erfahrung und ein globales Netzwerk für die zentrale Position des Chief Investment Officer mit. Ich bin überzeugt, dass er die Erfolge der FERI im Investment Management kontinuierlich fortführen und zugleich innovative Akzente in der Portfoliogestaltung und der strategischen Ausrichtung setzen wird“, sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Aufsichtsratsvorsitzender der FERI AG und Vorstandsvorsitzender der MLP SE. „Ich danke ausdrücklich Dr. Heinz-Werner Rapp, in dessen Verantwortung als CIO sich FERI in den vergangenen 17 Jahren sehr gut aufgestellt und erfolgreich weiterentwickelt hat. Und ich freue mich, dass er auch künftig die investmentnahen Bereiche der FERI Gruppe mit seiner umfassenden Markterfahrung unterstützen wird.“

(FERI Gruppe)