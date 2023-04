Private Markets und Volatilitätsstrategien: FERI stellt aktuelle Trends auf dem Institutional Money Kongress vor

Impact und ESG Due Diligence – diese Themen präsentiert das Bad Homburger Multi Asset-Investmenthaus FERI in diesem Jahr auf dem Institutional Money Kongress in Frankfurt. Am 18. und 19. April werden die FERI-Experten im Congress Center Messe Frankfurt an Stand Nr. 74 institutionellen Investoren und Interessenten für einen persönlichen Austausch zur Verfügung stehen.

Am FERI-Stand besteht die Möglichkeit zu One-on-one-Gesprächen mit Antje Biber, Leiterin SDG Office, Daniel Lucke, Leiter Volatilitätsstrategien, sowie Marcus Storr, Leiter Alternative Investments. Am 19. April lädt FERI zudem zum Gruppengespräch zum Thema „Impact and ESG Due Diligence“ und gibt Einblicke in die speziellen Herausforderungen im Bereich Private Markets. „Bei Privatmarktfonds sind die Due-Diligence-Prüfprozesse aufgrund der Datenlage viel komplexer als bei Publikumsfonds“, erläutert Antje Biber. FERI arbeite hier bereits seit Jahren mit Plattformen wie Global Impact sowie mit zahlreichen internationalen Asset Managern zusammen und könne daher auf eine eigene sehr umfangreiche Datenbasis zurückgreifen.

Im Workshop „10 Jahre erfolgreiche Volatilitätsstrategien“ erläutert Daniel Lucke die Erfahrungen mit innovativen Investmentansätzen, die auf der Vereinnahmung von Volatilitätsprämien, etwa im US-Aktienmarkt, basieren.

Der Institutional Money Kongress ist eine der wichtigsten Informationsplattformen für institutionelle Investoren im deutschsprachigen Raum.

(die FERI Gruppe)