Solidvest erweitert Services: Betreuung vor Ort und Sonderkonditionen

Solidvest, die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG (DJE), baut ihr Serviceangebot entlang der Kundenbedürfnisse strategisch weiter aus. Neben dem Online-Abschluss eines Solidvest-Depots und optional telefonischer Betreuung können Interessenten nun deutschlandweit an DJE-Standorten auf die persönliche Expertise der Solidvest-Mitarbeiter zurückgreifen.

Gesprächstermine sind nach individueller Absprache möglich. Auf Anfrage kommt, je nach Komplexität der Anforderungen, ein Betreuer der individuellen DJE-Vermögensverwaltung hinzu. Erfasst werden finanzielle Ausgangslage, Anlageziele und das Chance-Risiko-Profil. Dazu gibt es eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.

Hybrides Modell

Der Zugang zu einem Online-Depot bei Solidvest ist bereits ab 10.000 Euro möglich – inklusive Sparplan. Zudem bietet Solidvest bereits ab 200.000 Euro Sonderkonditionen. Die individuelle Vermögensverwaltung von DJE steht ab der Anlagesumme von 500.000 Euro zur Verfügung.

„Wir möchten mit unserem hybriden Modell und modularem Angebot den Kundenbedürfnissen nicht nur online, sondern auch im persönlichen Austausch mit unseren Investment-Spezialisten adäquat begegnen. Langfristiger Vermögensaufbau ist und bleibt Vertrauenssache. Wer den fundierten und persönlichen Austausch sucht, erhält diesen ebenfalls von uns vor Ort“, sagt Sebastian Hasenack, Leiter Vertrieb bei Solidvest.

Nahtloser Übergang innerhalb DJE-Dienstleistungsangebot

„Dabei ist ein Wechsel vom Solidvest-Service zur individuellen Vermögensverwaltung entsprechend der Mindestanlagesumme jederzeit möglich. Somit stellen wir einen nahtlosen Übergang innerhalb des DJE-Dienstleistungsangebotes sicher“, ergänzt Christian Janas, Leiter Vermögensverwaltung bei DJE.

Grundsätzlich können Kunden ein Solidvest-Depot online in wenigen Schritten entsprechend ihrer Anlegermentalität abschließen und zum Beispiel per App jederzeit einsehen. Hinter den Solidvest-Anlagestrategien, die nach individuellem Risikoempfinden und eigenen Anlageschwerpunkten aktiv gemanagt sind und in ausgewählte globale Aktien und Anleihen investieren, steht auch das renommierte Research-Team von DJE.

(Dr. Jens Ehrhardt Gruppe)