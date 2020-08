Singularity Group gewinnt Jürgen Eck, Felix Reiff und André Hugentobler für Expertenbeirat

Jürgen Eck, ehemaliger CEO der BRAIN AG, und Felix Reiff, Verwaltungsratspräsident der Bayer (Schweiz) AG und CEO von Bayer Consumer Care AG, Basel, sowie André Hugentobler, Global Innovation Director CASE bei Trinseo, werden Teil des weltweiten TSG Think Tank für Innovationstrends. „Wir sind stolz darauf, drei Vorreiter und ausgewiesene Experten in den Spezialgebieten Advanced Materials, Life Sciences und Fast-Moving-Consumer-Goods (FMCG) sowie industrielle Biotechnologie für unser Beraternetzwerk gewonnen zu haben. Sie alle vereint das Streben nach Zukunftstrends und Innovationen“, sagt Dr. Aleksandra W. Gadzala, die als Head of Research den umfassenden Expertenbeirat leitet. „Der Expertenbeirat steht im Zentrum unserer Anlagestrategie und hilft uns unter anderem dabei, die wertschöpfenden Anwendungsbereiche innovativer Technologien innerhalb unserer Singularity-Sektoren zu identifizieren.“ Die Schweizer Investmentboutique macht über den Singularity IndexTM und mit speziellen Anlagevehikeln wie dem Singularity Fund weltweit angewandte Innovationen branchenübergreifend investierbar.

Jürgen Eck, PhD, ist Unternehmer, Biotechnologie-Pionier, Erfinder und Inhaber von mehr als 50 Patenten und Patentanmeldungen. Er war Mitbegründer und bis vor kurzem CEO und CTO der BRAIN AG, einem in Europa führenden Unternehmen der industriellen Biotechnologie, das auf dem Gebiet von Enzymen, Hochleistungsmikroorganismen und bioaktiven Naturstoffen für Lebens- und Futtermittel, Kosmetika und industrielle Anwendungen tätig ist. Aktuell ist er als Vorstandsmitglied der BIO Deutschland (Gesellschaft für Biotechnologische Industrie Deutschland), Vorstandsmitglied der DECHEMA (Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.) und Mitglied des Kuratoriums des MPI (Max-Planck-Institut für Terrestrische Mikrobiologie) aktiv.

Felix Reiff, PhD, ist ein innovationsorientierter Life Sciences- und FMCG-Experte. Er ist Präsident des Verwaltungsrates der Bayer (Schweiz) AG, Zürich, und Präsident des Verwaltungsrates der Bayer CropScience AG, Basel, sowie CEO der Bayer Consumer Care AG, Basel. Somit ist er verantwortlich für den internationalen Hub von Bayer in der Schweiz. Unter Felix Reiff wurden die internationalen Geschäfte in der Schweiz stark ausgebaut. Von 2006 bis 2018 verantwortete er als Head Global Category Business Units die Expansion der globalen Marken der Bayer Consumer Health Division. Bevor er im Jahr 2005 zu Bayer kam, leitete Felix Reiff als CMO das Marketing der Consumer Health Division von Roche. Zuvor bekleidete er leitende Marketing- und Commercial-Funktionen bei Kraft Jacobs Suchard (heute Mondelez) in der Schweiz, Österreich, Ungarn und Deutschland.

André Hugentobler ist Global Innovation Director CASE bei Trinseo. Er ist Experte für Wachstums- und Innovationsstrategien sowie Geschäftsentwicklung im Bereich Advanced Materials. Er entwickelt die Innovationsstrategie des Unternehmens für CASE-Anwendungen und leitet die Innovationsgruppe mit dem Ziel, neue Produktlösungen voranzutreiben. Zu seinen Spezialgebieten zählen wasserbasierte Polymere, Nanomaterialien und synthetischer Kautschuk. Vor Trinseo war er in verschiedenen Führungspositionen bei The Dow Chemical Company tätig.

(The Singularity Group)