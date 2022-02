Sandra Carlisle wird Head of Sustainability bei Jupiter

Carlisle wird in dieser Rolle den neu geschaffenen Tätigkeitsbereich Corporate Sustainability des Asset Managers leiten. Sie ist somit für die Strukturierung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie im gesamten Unternehmen verantwortlich.

Das Corporate Sustainability Team übernimmt die Verantwortung für die Umsetzung und Förderung der kohärenten Nachhaltigkeitsstrategie von Jupiter. Dabei wird dem dualen Fußabdruck auf Unternehmens- sowie Investment-Ebene Rechnung getragen. Das Team arbeitet mit sämtlichen Geschäftsbereichen zusammen, um Nachhaltigkeit weiter in das Unternehmen zu integrieren, gemeinsam mit Kunden nach außen aufzutreten, mit unabhängigen Gremien zusammenzuarbeiten, Best-Practice-Ergebnisse auf Branchenebene zu unterstützen sowie zusätzliche Ziele und Berichte zur Unterstützung der Unternehmensstrategie zu entwickeln. Das Team wird von einem neuen Corporate Sustainability Manager unterstützt.

Sandra Carlisle kommt von HSBC Asset Management zu Jupiter, wo sie seit 2017 als Global ESG Lead für das institutionelle Geschäft tätig war. In dieser Funktion war sie für die Kunden- und Geschäftsstrategie von Versicherungen, Staatsfonds und Pensionsfonds verantwortlich. Carlisle war maßgeblich an der Auflegung mehrerer ESG- und Impact-Fonds beteiligt und hatte zwischen 2018 und 2020 zwei Jahre lang den Vorsitz des HSBC Asset Management Climate Business Council inne. Davor war sie Head of Responsible Investment bei Newton Investment Management, wo sie das globale ESG-Research-Team für Aktien, Anleihen und Multi-Asset-Strategien leitete. Carlisle war auch für das Investment Stewardship und die politische Arbeit des Unternehmens verantwortlich.

Sandra Carlisle verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrung an öffentlichen und privaten Märkten bei führenden globalen Investmentbanken und in der Vermögensverwaltungsbranche. 16 dieser Jahre widmete sie dem Bereich verantwortungsbewusstes Investment und ESG, darunter drei Jahre als Vorstandsmitglied der Initiative UN PRI (Prinzipien für verantwortliches Investieren).

Carlisles Ernennung und die Schaffung des Tätigkeitsfelds Corporate Sustainability baut auf Jupiters branchenführenden und langjährigen ESG- und Stewardship-Fähigkeiten auf. Mit einer 34-jährigen Erfolgsgeschichte im Bereich des verantwortungsvollen Investierens ist das Unternehmen ein Pionier in der Branche. Jupiter hat sein Investmentangebot weiterentwickelt und ESG durch seinen aktiven Investmentansatz und Investitionen in Datenerfassung und -Analyse integriert. Jupiter gehörte zu der ersten Tranche von Vermögensverwaltern, die von der FRC im Rahmen des überarbeiteten UK Stewardship Code 2020 den gesetzlichen Status erhalten haben. Zudem wurde Jupiter von der Initiative UN PRI mit einem Rating von A+ für Strategie und Governance ausgezeichnet und von Morningstar in seinem ESG Commitment Level als „Advanced“ eingestuft.

Auf Unternehmensebene hat sich Jupiter dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2050 über seine gesamte Anlagepalette und Geschäftstätigkeit hinweg Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen. Jupiter beteiligt sich aktiv an ESG-bezogenen Brancheninitiativen wie den UN PRI, dem Carbon Disclosure Project (CDP) und Climate Action 100+, um nur einige zu nennen. Jupiter hat ein AAA ESG-Rating von MSCI und ist Mitglied des FTSE4Good-Index.

Andrew Formica, CEO von Jupiter, sagt: „Die Ernennung von Sandra Carlisle ist ein Zeichen dafür, dass wir auch weiterhin ein wettbewerbsfähiges und überzeugendes Angebot in diesem wichtigen Bereich aufbauen und bereitstellen wollen. Als Pionier im Bereich verantwortungsvollen Investierens mit einer etablierten Erfolgsbilanz von engagiertem und effektivem Stewardship konzentrieren wir uns als Unternehmen darauf, unsere unverwechselbare Führungsposition beizubehalten, wobei die Interessen unserer Kunden stets im Mittelpunkt stehen. “

„Ich bin sehr stolz auf das, was wir bisher erreicht haben, und freue mich auf den spannenden Weg, der noch vor uns liegt. Das Corporate Sustainability Team wird uns weiter voranbringen, um unsere Kernprinzipien im gesamten Unternehmen zu integrieren.“

(Instinctif Partners)